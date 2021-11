Gevangenismuseum verheugd met halve ton

VEENHUIZEN – Het gevangenismuseum in Veenhuizen heeft van de gemeente Noordenveld extra subsidie ontvangen. Het geld is bedoeld om de financiële schade die het museum door de coronacrisis heeft opgelopen, op te vangen. Vanwege de coronamaatregelen is het Gevangenismuseum lang dicht geweest en heeft het daardoor veel geld misgelopen.

‘Voor ons is het Gevangenismuseum een heel belangrijke instelling,’ zegt wethouder Alex Wekema. ‘Zowel in cultureel als ook in toeristisch en economisch opzicht.’ Hoe groot de schade bij het museum is, is niet bekend. ‘Helaas zijn onze middelen niet toereikend om alle schade te vergoeden, maar met deze bijdrage willen we wel verantwoordelijkheid nemen en het belang van het museum onderstrepen. We kunnen dit bekostigen dankzij de Rijksbijdrage voor corona en cultuur,’ aldus wethouder Wekema.

Directeur Peter Sluiter van het museum zegt erg verheugd te zijn met de extra bijdrage. ‘Het heeft er goed ingehakt, de pandemie,’ vertelt Sluiter. ‘Maar wij er ook extra creatief door geworden. Bepaalde maatregelen die nu niet meer nodig zijn, hebben wij in stand gehouden.’ Er zijn andere manieren bedacht om het verhaal te vertellen van het gevangeniswezen in Nederland. Bijvoorbeeld een online wandeltocht en luistertocht. Ook moeten gasten nog bij voorkeur reserveren voor een tijdsslot. Om op die manier piekuren te vermijden in onder andere de horeca. Want daar kampt men weer met een volgend maatschappelijk probleem, namelijk personeelsgebrek. Daarom heeft de directie ook besluiten om op de maandagen dicht te blijven. ‘Het viel allemaal niet meer te bezetten,’ zegt Sluiter. ‘Na een drukke zomer, kan ik niet meer vragen van mijn personeel.’

De 50.000 euro is zeer welkom. Vooral om de organisatie weer goed neer te zetten. Want het gevangenismuseum is echt een bedrijf geworden. Het gevangenismuseum heeft de visie op de toekomst. Het ontving vrijdag een tekening van het opvoedkamp Veldzicht uit 1919. ‘Het ziet eruit als een vakantiekamp, maar in de praktijk was het natuurlijk heel wat anders,’ zegt Alina Dijk, conservator van de collectie van het Gevangenismuseum in Veenhuizen. Het gaat om een tekening van Pieter Beunder, hij is zo’n 75 jaar geleden overleden. Beunder was docent in het voormalige rijksopvoedingsgesticht Veldzicht, net over de Drentse grens in Balkbrug. ‘Aan de hand van de initialen op de tekening is gekeken wie er toen werkte bij Veldzicht. Ze geeft een mooie illustratie van hoe het toen was. Het geeft een echt tijdsbeeld.’ De tekening past prima in de collectie van het Gevangenismuseum, vindt Dijk. ‘Het is een aanvulling op onze collectie over de geschiedenis van Veldzicht.’ Veldzicht komt voort uit de kolonie De Ommerschans, een gebied tussen de plaatsen Witharen en Balkbrug.