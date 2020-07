Gevangenissen Veenhuizen: renovatie en uitbreiding opvangcapaciteit

VEENHUIZEN – Goed nieuws voor Veenhuizen. De gevangenissen Norgerhaven en Esserheem zullen tussen 2021 en 2025 worden gerenoveerd en de opvangcapaciteit wordt structureel uitgebreid naar 552 plaatsen. Dat heeft minister Dekker vandaag in een brief aan de Tweede Kamer laten weten. Daarnaast blijft de justitiële jeugdinrichting van Elker behouden als gevangenis. Wel zal Elker niet langer dienst doen voor de detentie van jongeren, maar gebruikt worden als reservecapaciteit voor volwassen gedetineerden omdat daar een te kort aan plaatsen verwacht wordt. Klaas Smid heeft zich altijd sterk gemaakt volop voor behoud van de jeugdgevangenis in Veenhuizen. Lees HIER het hele bericht van Provincie Drenthe.