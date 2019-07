Gevarieerde Kunstmarkt met veelbelovend aanbod

RODEN – Zondag 25 augustus van 11.00 tot 17.00 uur is er een grote Kunstmarkt op de Brink. Deze markt wordt voor de derde keer gehouden en maakt onderdeel uit van het Wat’n Kunstfestival.

Zo’n 50 kunstenaars ( professionals en amateurs) stellen hun werk ten toon en geven een overzicht van wat er in de beeldende kunst allemaal te bekijken is. U kunt genieten van de van de gemaakte werken en het geeft de kunstenaar de gelegenheid u te laten zien wat hen inspireert. Het aanbod van kunstwerken ziet er veel belovend uit en is zeer gevarieerd in uitvoering en prijs. Tekeningen, schilderijen, beeldhouwwerken, sieraden, fotografie, glas in lood, keramiek, vilt, houtbewerking, zijde, mozaïek en kleding. Tijdens de Kunstmarkt zijn er diverse muzikale optredens van jong muzikaal talent waar u op uw gemak van kunt genieten.