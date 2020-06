Gevolgen massaal testen: 209 nieuwe coronabesmettingen

REGIO – Het RIVM heeft het afgelopen etmaal 209 nieuwe coronabesmettingen vastgesteld. Dat is veel meer dan de dagen ervoor. Het totaalaantal besmettingen liep op tot 46.942. De grote stijging van het aantal besmettingen heeft te maken met de toename van het aantal tests.Ook kwamen er 13 nieuwe meldingen binnen van personen die zijn overleden aan het coronavirus. Dat brengt het totaalaantal coronadoden in Nederland op 5990. Gisteren werden nog 10 doden gemeld, dinsdag 5.Daarnaast zijn er 12 patiënten in het ziekenhuis opgenomen. Gisteren waren dat er 9, dinsdag 6 en maandag 9. In totaal zijn er nu 11.771 coronapatiënten opgenomen in het ziekenhuis. (Bron: RIVM)