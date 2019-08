Gezellig feesten op de voetbalclub, de Ongenode Gast houdt ervan

RODEN – Warm was het. Druk ook. Op het voetbalveld van VV Roden was het een komen en gaan van bekende en minder bekende inwoners uit Roden en omstreken. Voor het 90-jarige jubileum van de plaatselijke voetbalvereniging, liep bijna heel voetbalminnend Noordenveld uit. En dat leverde bovenal een zeer gezellige dag op. De Ongenode Gast was erbij.

De feestelijke dag werd geopend middels een receptie. In een speciaal opgezette feesttent op één van de bijvelden van de vereniging, richtte voorzitter Hans de Vries zich tot de aanwezigen. Onder hen uiteraard veel Roners, maar ook Peizenaren, Norgers, Leeksters en ga zo maar door. Dat komt mede door het ‘Noordenveldtoernooi’, een toernooitje met zes clubs uit de gemeente die het onderling tegen elkaar opnemen. Een handige zet van VV Roden, daar ze hiermee ook de andere voetbalclubs bij hun feest betrekken.

In de tent bij de receptie uiteraard veel bekende koppen. Zo deed Wim Stroetinga nog een duit in het zakje. De ‘bobo der bobo’s’ kan natuurlijk op zo’n evenement niet ontbreken. Ook aanwezig – uiteraard – Wietse Rozema, Geert Oosterloo, Marianne Hagenauw en Roy Steendam. Terwijl men zich tegoed doet aan speciale VV Roden taartjes, worden de eerste glazen bier al getapt. De selectie van VV Roden kijkt verlekkerd toe. Zij moeten nog even wachten, want er zal toch eerst gevoetbald gaan worden.

In de tent zijn ook prominenten als Sjors van der Heide en Albert Drenth te bekennen. Laatstgenoemde heeft voor de gelegenheid nog snel zijn GOMOS-overhemd aangetrokken. Henk Cazemier – oud-Volksvermaker – heeft de weg naar het sportpark ook gevonden. En als we even later de selectie van VV Peize het sportpark zien opkomen, bespeuren we raadslid Jarco Westerhof en doelman Renkemaaaaaaa (geen familie).

Voor de tent sluit de Ongenode Gast aan bij Freddy en Ilse. Zij hebben een statafel veroverd waar ook Emiel en Catrin van Intersport staan. Ook de heren Alex Wekema en Marc Brink staan er. Wist u trouwens dat zij goede vrienden van wijlen Johan Cruijff waren? Ik ook niet. Wekema is overigens niet de enige van het college die aanwezig is. Ook Jeroen Westendorp (ONR), Henk Kosters (Peize) en Klaas Smid (VV Hoogeveen, denk ik) zijn er. Kosters is, hoe kan het ook anders, vrolijk gestemd. Heeft zelfs goede hoop dat zijn cluppie GOMOS wel even zou flikken. Met een 0-0 mag hij later erg tevreden terugkijken op de wedstrijd.

Terwijl de wedstrijden volop bezig zijn, is het tijd voor nog een rondje bekenden. Even later staat de Ongenode Gast bij Harm Holman en zijn kompaan Don van der Meulen. Terwijl het bittergarnituur gretig aftrek neemt en beide heren meer oog voor de tap dan voor het voetbalspel lijken te hebben, zien we ook prominenten als André Brasse, Henk Hagenauw, Gerard Douwes en Johan Wardenier. Wardenier is toernooileider en heeft het er dus maar druk mee. Zoon Enrico probeert ondertussen zijn vorm te vinden op het veld. Dat lukt maar mondjesmaat.

De immer lachende Jans Darwinkel heeft het ondertussen ook naar zijn zin. Zoon Jos is er niet, hij heeft een vrijgezellenfeest van zijn broer. Maakt u zich geen zorgen: de heren gingen kleiduifschieten dus een bezoek aan een ordinaire stripclub lijkt uitgesloten. Als de Ongenode Gast toch even besluit te kijken bij het voetbal, ziet hij tot zijn schrik een aanvoerdersband om de arm van Pim Bolt (ONR). Hoe dat kan? ‘Hij was de enige die een aanvoerdersband bij zich had’, aldus ploeggenoot Tim. Pim zou dit later echter tegenspreken.

Bij GOMOS staat kersverse trainer Martin Drent langs de lijn. De in Emmen woonachtige coach maakt in zijn eerste dagen bij de club al grote indruk. Jeffrey Krul wordt vanwege zijn witte coupe aangezien voor een Gordon-lookalike. Al merkt een oplettende toeschouwer op dat hij ook wel iets van Ellie Lust heeft.

Op het hoofdveld hengelt Klaas Kleiker de eerste prijs binnen door een paar strafschoppen te pakken. Roden wint dus het eigen toernooi. Reden voor een nog groter feest! De heren Lammert Kalfsbeek en John Douwes laten zich dat geen twee keer zeggen. En Anne Beetstra (aanvoerder van een team dat maar geen kampioen wil worden) leidt ondertussen een Norger enclave naar de feesttent.

Aldaar verzorgen Eltjo en Lytse Hille een topfeest. Tot in de kleine uurtjes bruist het aan de Norgerweg. Een verjaardag om nooit te vergeten!

Wat: jubileumfeest VV Roden

Wanneer: zaterdag 24 augustus

Hoe laat: van 15:00 tot heel laat