Gezellige bbq voor mantelzorgers

RODEN – Eindelijk, na ruim anderhalf jaar kunnen Welzijn in Noordenveld (WiN) en het Contactpunt Mantelzorg weer eens een grote activiteit organiseren voor de vele mantelzorgers die Noordenveld rijk is. Even lijkt de barbecue op vrijdagavond in het water te vallen, als de regen overdag met bakken uit de hemel komt, maar gelukkig zijn de weergoden de mantelzorgers gunstig gezind. De Ongenode Gast prikt een vorkje mee.

Bij de ingang van de Scheepstraschool heten Hennie Verbeek-de Jong en Jisca van Son van WiN de mantelzorgers welkom. Ongeveer vijftig mensen hebben zich aangemeld voor de barbecue, onder wie zowel jonge als volwassen mantelzorgers. ‘Het idee was om hiermee de zomer af te sluiten en elkaar na corona weer te ontmoeten onder het genot van een hapje en een drankje,’ geeft Van Son aan. Als vrijwel iedereen aanwezig is, verklaart Hennie Lutjes van het Contactpunt Mantelzorg de barbecue voor geopend. Haar speciale dank gaat uit naar de vrijwilligers en Mary Dijkstra-Lutam van de MensA, die de barbecue mede mogelijk maakten. Wie ook zeker genoemd moeten worden zijn Nico Strijker en Rika Riedstra van Univé, dat de barbecue sponsort.

Tjeerd Kloosterman is één van de aanwezige mantelzorgers. Zijn vrouw is invalide en hij bezoekt ook altijd de gebruikelijke maandelijkse bijeenkomsten voor mantelzorgers. ‘Dit is geweldig,’ zegt hij. ‘We komen eindelijk uit de coronaslaap en kunnen voor het eerst weer wat doen. Hierdoor heb je even andere gedachten en kun je weer jezelf zijn. Het helpt ook om verhalen uit te wisselen met anderen, want niet één mantelzorger is gelijk.’

Naast Kloosterman zitten de heer en mevrouw Tuinstra, die mantelzorger zijn voor hun dochter met een verstandelijke beperking. ‘Wij zijn altijd bij de bijeenkomsten, het zijn leerzame ochtenden,’ zeggen zij. ‘Het is gewoon gezellig en we kunnen er praten met mensen met dezelfde ervaringen. Zo doen we ook weer ideeën op.’

Even verderop zit Neline van Erkel. Zij is mantelzorger van haar echtgenoot, maar zit momenteel zelf ook in de lappenmand doordat zij haar enkel brak bij het schoonmaken van de goten. ‘Dat is heel lastig,’ vertelt ze. ‘Dan vraag je je meteen af hoe alles moet. Gelukkig is er dan respijtzorg en kon mijn man samen met mij revalideren. En nu we weer thuis zijn, zijn we gezegend met allemaal fantastische buren die hulp aanbieden.’ Van Erkel is blij dat zij naar de barbecue kon. ‘Zo’n dag als vandaag is heel leuk,’ zegt ze. ‘Dan wordt er ook even voor jou gezorgd.’

Imelda Doornbos-Buitenbos schuift aan bij het tafeltje van Van Erkel, met een bord vol heerlijk vlees. Zij is al zestien jaar mantelzorger van haar echtgenoot, maar dit is pas de eerste keer dat zij aanwezig is bij een bijeenkomst voor mantelzorgers. ‘Het levert wel stress op,’ geeft zij aan. ‘Maar ik probeer positief te blijven en ik haal energie uit vrijwilligerswerk.’

Van het Contactpunt Mantelzorg zijn onder andere Trieneke Engels en Saakje van der Haak aanwezig. Engels is mantelzorger van haar echtgenoot, die Lewy Body Dementie heeft. ‘Wij hebben altijd goede zorg gehad,’ zegt ze. ‘We hebben veel gehad aan Team290. Dat is echt heel goed.’ Voor Van der Haak is de barbecue een eerste stap na het overlijden van haar echtgenoot. ‘Het biedt wat afleiding,’ geeft zij aan. ‘Je moet weer wat doen.’ Als vrijwilligers bij het contactpunt organiseren Engels en Van der Haak naar eigen zeggen leuke activiteiten. ‘We maken paasstukjes en kerststukjes, we schilderen… Dit is weer de eerste keer dat we iets doen. Binnenkort hebben we ook een boottocht en hopelijk kunnen we met kerst weer kerststukjes maken.’

Bij de saladebar treft de Ongenode Gast vader en zoon Berend en Richard Hummel aan, die mantelzorger zijn voor hun echtgenote en moeder. Het is de eerste keer dat zij aanwezig zijn bij een bijeenkomst voor mantelzorgers. ‘Het is een goede ontwikkeling dat dit wordt georganiseerd,’ zegt Richard. ‘De boog hoeft niet altijd gespannen te zijn en mentaal waren we hier ook wel even aan toe.’ Net als de heren Hummel is ook Sybrand Hazenberg voor het eerst bij een bijeenkomst voor mantelzorgers. ‘Het is goed dat dit wordt georganiseerd,’ volgens hem. ‘Het brengt mensen met elkaar in contact.’ Tegenover hem geniet Joop Grijpstra van de barbecue. Hij is mantelzorger van zijn echtgenote, die inmiddels in een verpleeghuis woont. ‘Dit is een fijne afleiding,’ zegt hij. ‘Verder zit ik 24/7 thuis, dan is dit heel leuk.’

Ook Tineke Sijtsema, Greetje de Jong en Gonnie Dopstra zijn zeer positief over de barbecue. ‘Dit is geweldig, het overtreft alle verwachtingen,’ aldus Sijtsema. Een barbecue hebben de dames nog niet eerder meegemaakt. ‘Maar wel andere dingen, zoals drummen,’ zegt Dopstra. De Jong vult aan: ‘Het geeft je het gevoel dat er aan je wordt gedacht.’ Sijtsma beaamt dat: ‘De gemeente is op dit gebied echt fantastisch.’