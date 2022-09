Gezellige buurtborrel in De Dobbe

RODEN – Vorig jaar won de Boskamp de Straatverlichtingsprijs en daarmee een barbecue voor de hele buurt. Die prijs werd zaterdag verzilverd met een gezellige buurtborrel in activiteitencentrum De Dobbe. Omdat het niet lukte om de borrel in één van de achtertuinen te organiseren, bood beheerder van De Dobbe, Mary Dijkstra-Lutam aan om het daar te houden. Een grote uitkomst voor beide partijen. Dijkstra had al plannen om buurtbewoners uit te nodigen voor een kennismakingbijeenkomst in De Dobbe. Ze is van plan om het activiteitencentrum een nieuw leven in te blazen en regelmatig leuke dingen te organiseren. Ook is het centrum te huren voor feesten en partijen.