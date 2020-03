Gezellige drukte bij klaverjastoernooi VV Roden

RODEN – Gelmer Venekamp heeft afgelopen vrijdag het klaverjastoernooi bij de voetbalvereniging Roden op zijn naam geschreven. Het toernooi werd georganiseerd ter ere van het 90-jarig bestaan van de club. Zowel leden als oud-leden gaven gehoor aan de oproep om vooral te komen klaverjassen in de kantine van de club, die dan ook goed gevuld was. Het klaverjastoernooi is één van de vele activiteiten die de club organiseert in het kader van het jubileum. Zo probeert VV Roden iedere maand iets voor jong en oud te organiseren.