LEEK – De Fashion Days in Leek waren het afgelopen weekend weer een groot succes. In het prachtige centrum van Leek werden bijna meer dan 100 winkels bezocht door enthousiaste bezoekers. De rode lopers werden uitgerold om de nieuwe voorjaars- en zomercollecties te presenteren. Van tassen, tot schoenen en jassen. Fashion voor iedereen. In de tussentijd verzorgde dweilorkest The Entertainer voor muzikale gezelligheid op de zaterdag.