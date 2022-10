Gezellige reünie oud-klasgenoten Cornelis Jetsesschool

RODEN – DE Cornelis Jetsesschool kijkt terug op een zeer geslaagde schoolreünie. Ze zagen elkaar sinds 41 jaar weer op zaterdag 1 okotber bij de Tandem, de toenmalige Jetsesschool. Het was een pittige klus om de 33 oud-leerlingen op te sporen, maar dat lukte toch. 26 klasgenoten waren aanwezig op de reünie die gepaard ging met een heerlijke lunch, een buurtwandeling, quiz een verrassingsbezoek van de leraren. De gezellige barbecue met borrel was de kers op de taart. Het nieuwe uitje met de klasgenoten staat gepland voor over vijf jaar!