Gezellige start TableStars jeugdcompetitie Leek

LEEK – Zaterdag 4 februari was de start van de TableStars jeugdcompetitie van Noord-Nederland in de Rodenburghal in Leek. Met een hele sporthal vol met zo’n 40 enthousiaste jeugdspelers, trainers en begeleiders was het een gezellige bedoeling. Na een beweeglijke warming up gingen de kinderen aan de slag met hun wedstrijden. Veel nieuwe beginners deden dit keer mee aan deze starterscompetitie. In de middag werd een dubbeltoernooi gespeeld. Hierbij werden de kinderen gekoppeld met een jeugdlid van een andere club! Voor Talero stonden Casper Kuipers, Daniël Gombert, Dastan Frankena en Leon Teeninga achter de tafel. Ook leren tafeltennissen? Kom dan op dinsdag om 19.00 uur in sportkleding naar de Rodenburghal in Leek en dan kan je gratis meedoen met de jeugdtraining! Voor info kijk op www.talero.nl