Gezelligheid en liefdadigheid in café dubbel D

ALTENA – Het was in een woord overweldigend! Die vele klanten in café dubbel D zorgen niet alleen voor gezelligheid, maar hebben ook nog eens gezorgd voor een geweldig geldbedrag dat geschonken wordt aan “Samenloop voor Hoop”.

In het dorpshuis in Altena is vanaf begin oktober weer met veel plezier gerepeteerd om een toneelstuk op de planken te zetten. Derkje en Dorien, twee melige zussen runnen een ouderwets bruin café dat bezocht wordt door uitgesproken types. Ze kunnen het hoofd maar amper boven water houden. Als de omzet blijft dalen besluiten de dames het café te koop te zetten. Enorm jammer, een café van dit kaliber wil je niet missen in een dorp. Gelukkig biedt Jet, een van de (nieuwe) gasten, uitkomst en kan het café blijven bestaan. Wat fijn, want op deze manier kunnen het café en zijn gasten zich inzetten voor het goede doel.

Het was een seizoen met een lach, maar helaas ook met een dikke traan. Het is dan ook meer dan logisch dat de toneelvereniging in augustus mee gaat lopen aan de Samenloop voor Hoop. SamenLoop voor Hoop is een evenement van KWF voor iedereen die iets tegen kanker wil doen. Gedurende een 24-uurs wandelestafette staat men samen met lotgenoten stil bij kanker én wordt het leven gevierd. Het volledige bedrag van de welbekende verloting zou de vereniging schenken aan dit fantastische initiatief. Dit werd gehoord door de bezoekers. Er werden enorm veel loten verkocht en het geldbedrag was boven verwachting hoog. Maar liefst 2500 euro werd er opgehaald!

Toneelvereniging Altena kan dan ook met een gerust hart zeggen dat zij vier succesvolle uitvoeringen heeft gehad. Niet alleen qua stuk en spel, maar zeker wat betreft het prachtige bedrag dat bij elkaar is gehaald.

Op 23 en 24 augustus gaat de vereniging, met vele anderen, 24 uur lopen in Peize. Een evenement waarnaar uitgekeken wordt. Een evenement dat waarschijnlijk ook met een lach en een traan wordt gelopen.