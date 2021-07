Gezoem op De Klimboom dankzij insectenhotel

BOERAKKER – Onder leiding van Renze de Wind bouwden zestien kinderen uit groep 7 en 8 van basisschool De Klimboom een insectenhotel. ‘De kinderen ontwierpen een tijd geleden zo’n hotel en het ontwerp van Saskia is nu omgezet in een heus insectenhotel, dat binnenkort op het schoolplein wordt geplaatst,’ aldus een woordvoerder van de school. Coöperatie energiebos Boerakker en Lucaswolde schonk al het materiaal, vertelt De Wind: ‘Ik heb het een beetje voorbereid, zodat het als een bouwpakket in elkaar past. De kinderen zijn zo een paar uur bezig geweest met het in elkaar zetten. We hopen zo de jeugd warm te maken voor het energiebos. Met een schooltuintje en het realiseren van betrokkenheid bij de natuur, creëren we ook toekomstige ambassadeurs voor het bos.’

Het insectenhotel is anderhalve meter hoog, ongeveer 70 centimeter breed en 30 centimeter diep en bevat behuizingen voor diverse soorten insecten. ‘Mensen weten vaak niet dat insecten een belangrijke rol spelen in de biodiversiteit,’ aldus De Wind. ‘Met dit hotel leveren we daar een bijdrage aan.’ Hij sluit niet uit dat er nog meer hotels gebouwd worden, gezien het grote succes van dit insectenhotel.