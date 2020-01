Gezond en vitaal door het leven dankzij Health & Yoga

LEEK – Al meer dan tien jaar is de praktijk van Annet Veenstra, Health en Yoga, gevestigd in Leek. Annet is gespecialiseerd in voeding- en gezondheidsadviezen en in ontspanning. Dat laatste wordt bijvoorbeeld gerealiseerd door klankschaalmassages. Dit is een bepaalde massagemethode waarbij het galmen van geluid of trilling bij het toepassen van klankschalen op het lichaam plaatsvindt. Hierdoor kan het lichaam als het ware weer terugkeren naar de staat waarin deze verkeerde voordat de klachten zijn ontstaan. ‘’Door je voeding en vaak ook leef- en beweegpatroon aan te passen kun je echt enorm je gezondheid verbeteren’’, vertelt Annet. Naast orthomoleculair natuurgeneeskundige is ze ook yogadocente aan YogaHuis Leek en geeft zij klankschalenmassages: “In mijn YogaHuis Leek hebben we een groot aanbod van vele soorten yogalessen: voor ieder wat wils.”

In 2008 is Annet haar praktijk in Leek begonnen in natuurgeneeskunde. Door de jaren heen heeft zij zich verdiept in orthomoleculaire therapie waarin zij kijkt naar tekorten in voeding, vitamines, mineralen en darmproblematiek. Als natuurgeneeskundig en orthomoleculair therapeut kan zij mensen goed ondersteunen door bijvoorbeeld EFT, Emotional Freedom Techniques, in te zetten bij eetverslaving of om van het roken af te komen. Daarnaast is Annet gespecialiseerd in Kundalini, QiGong, Mindfulness Yoga en klankschalenmassage voor extra stressbestrijding bij haar cliënten. Bij YogaHuis Leek worden alle lessen met liefde en enthousiasme gegeven. Er worden verschillende yogadisciplines aangeboden bij YogaHuis Leek. Hierbij kan men denken aan: Mindfulness Yoga, Ochtendyoga, Kundalini Yoga, Lazy Sunday Yoga, enzovoort. De slogan die het huis draagt is: ‘love life, live life to the fullest, do yoga.’ Probeer het eens een keer!

Als men de stap naar gezondheid wil zetten of een ontspannende klankschalenmassage wil uitproberen, dan kan er een afspraak gemaakt worden bij Health & Yoga. De consulten worden (gedeeltelijk) vergoed als iemand aanvullend verzekerd is. Meer informatie vind je op www.health-yoga.nl of is te verkrijgen via een mail naar annethealthyoga@gmail.com. Voor de yogalessen van Annet kan men terecht bij YogaHuis Leek, www.yogahuisleek.nl of via telefoonnummer 06-51394650.