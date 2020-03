NOORDENVELD – De GGD meldt dat er tot op heden nog steeds maar één geval van coronabesmetting in Noordenveld bekend is. Dat blijkt uit de meest recente cijfers van de GGD. In totaal zijn er liefst 56 besmettingen in Drenthe, zo meldt de GGD. De gemeente Coevorden is koploper in de provincie, met vijftien besmettingen.