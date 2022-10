Gigagroene Kinderboekenweek

RODEN – De Kinderboekenweek is geopend! Tot en met 16 oktober staat alles in het teken van lezen. En van groen. Want Gi-ga-groen luidt het thema van deze Kinderboekenweek. Afgelopen woensdag opende kikker Melle de week met een heus kinderboekenbal in de winkel van Boekhandel Daan Nijman. Het is de bedoeling dat kinderen de natuur intrekken en er lekker op uitgaan. Er zijn heel veel boeken die helpen om een echte natuurheld te worden. Het Kinderboekenweekgeschenk is dit jaar geschreven door Andy Griffiths en Terry Denton, bekend van de populaire boomhut-serie. Bij de boekhandel mogen kinderen hun eigen boomhut knutselen!