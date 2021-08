Gijs Kamp pakt zilver sprintafstanden Europacup België

RODEN – Een mooi succes voor de Roner sportman Gijs Kamp. Hij pakte de tweede podiumplaats tijdens de sprintafstanden inlineskaten afgelopen weekend in Vlaanderen. De Europacup Grandprix van Vlaanderen startte vrijdag met de 200m dual sprint. Gijs werd vierde met slechts driehonderdste verschil op zijn voorganger. Op de 1000 meter series werd hij derde, wat hem in het sprintklassement zilver opleverde. Zelfs op de afvalkoers van tien kilometer deed –ie het niet onverdienstelijk: 9e van de 26 deelnemers. Over twee weken staat het tweede deel van het NK in Heerde op het programma. Maar daarvoor vertrekt Gijs eerst nog met de schaatsploeg naar de Belgische Ardennen voor een trainingsweek. (Foto: Focus by Hanneke/Oscar van den Bosch)