Gijs Kamp probeert zich voor te bereiden op NK Inlineskate

‘Iedereen zit in hetzelfde schuitje’



RODEN – Quarantaine doet improviseren. Dat blijkt wanneer er contact is met Gijs Kamp, die zich thuis zo goed en zo kwaad als dat kan probeert voor te bereiden op het NK Inlineskaten in Oldebroek. Even bellen met de familie Kamp dan maar, want vader Paul vierde vorige week in alle beslotenheid ook nog eens zijn verjaardag.

‘Ik heb geen zak aan mijn verjaardag gedaan’, laat Paul weten. Vorige week werd hij 55, maar visite bleef dikwijls uit. Op Richard na, die een fles wijn kwam brengen. Toch deert het Paul niet. ‘Ik doe eigenlijk nooit wat aan mijn verjaardag, dus veel verandert er niet.’



Goed, over tot de orde van de dag. Paul kan zichzelf thuis nog bedruipen, heeft nog wat klussen op stapel staan. Maar hoe is het met zoon Gijs? ‘Hij probeert thuis wat bezig te zijn. Van school heeft hij een lesprogramma opgestuurd gekregen, waardoor hij daar sowieso mee bezig kan. En hij kan naar buiten om individueel te trainen’ Die training, zo laat Paul weten, bestaat uit een ochtendrit van zo’n vijftig kilometer op de fiets en een avondtraining op de skeelers. De banen zijn weliswaar dicht, maar Gijs mag individueel trainen in Haulerwijk. Hij moet zichzelf redden, zonder hulp van een trainer. Dat lukt aardig, laat hij even later zelf via de telefoon weten. ‘Ik zet dan ’s avonds voor mezelf tweehonderd meter uit. Dan rijd ik negen keer volle bak, zo ben ik toch bezig’, laat hij weten. Alleen aan kracht komt hij te weinig toe. ‘Ik kan eigenlijk nergens terecht om krachtoefeningen te doen. En dat is eigenlijk wel nodig, om mijn liezen op te trainen.’



Met het NK Inlineskate in het verschiet, probeert Gijs op allerlei mogelijke manieren tóch zijn trainingsuren te pakken. Zijn concurrenten ziet hij gelukkig niet verder uitlopen. ‘Iedereen zit in hetzelfde schuitje. Zoals het nu lijkt, is het NK misschien pas de eerste wedstrijd van het jaar. Je moet er dus gelijk staan. En ondertussen kan niemand op de vertrouwde manier trainen.’



Het NK is een hele belangrijke wedstrijd, ook met het oog op de Europese- en Wereldkampioenschappen van later dit jaar. Paul: ‘Alles moet voor Gijs op het NK gebeuren. Als hij zich wil plaatsen voor het EK, dan moet hij daar goed presteren. Datzelfde geldt voor het WK.’ Dat WK wordt dit in augustus in Colombia verreden, zolang het niet wordt afgelast uiteraard. ‘Colombia is een echt skeelerland’, weet Paul. ‘Dat leeft daar nog meer dan het voetbal. Het zou erg mooi zijn voor Gijs om daar aan mee te kunnen doen.’



Maar of dat überhaupt mogelijk is, blijft de vraag. Gijs zelf houdt zijn hoofd koel. ‘Ik heb nog genoeg dingen die ik zelf kan doen. Ik hoop vooral dat het NK doorgaat. Dan zullen we zien hoe het met de vorm zit.’