Gijs Kamp wint nationale sprinttitel

RODEN – De Roner Gijs Kamp heeft tijdens het Nederlands Kampioenschap Inlineskaten de sprinttitel gepakt in Friesland. Kamp behaalde twee finaleplaatsen. Hij viel net buiten het podium op de weg, alwaar zijn ploeggenoot Rémon Kwant er met de titel vandoor ging. Op de 500 meter sprint werd Kamp wederom vierde. Als eerstejaars junior kon hij zich desondanks toch tot Nederlands Kampioen kronen. In zijn leeftijdsklasse werd hij sprintkampioen. Volgend jaar hoopt Kamp met een Europees of Wereldkampioenschap mee te kunnen doen. Overigens is het voor Kamp niet voor het eerst dat hij Nederlands kampioen werd. In 2018 behaalde hij ook al de nationale titel.