GJ Afscheidshuis opent haar deuren

PEIZE – Nog voordat GJ Afscheidshuis in Peize helemaal gereed was, kwamen al de eerste verzoeken voor opbaring en afscheidsceremonies. Gretha van der Veen en Janneke Wiersema, de eigenaren van het Afscheidshuis, gingen ervoor. De reacties waren meteen lovend.

“Het is de warme sfeer die mensen aanspreekt”, legt Janneke uit. “Men voelt zich thuis.” En dat is nu precies de doelstelling van het afscheidshuis. Het is niet altijd mogelijk om een geliefde thuis op te baren en een rouwcentrum kan wat onpersoonlijk voelen. Dan is GJ Afscheidshuis een mooie, sfeervolle plek om de overledene op te baren. Hier kan men 24 uur per dag, op elk gewenst moment en in alle rust afscheid nemen op de manier die bij iemand past. “Het begint al bij de ontvangst”, legt Janneke uit. “We ontvangen de naasten in de huiskamer, waarmee het ‘thuisgevoel’ meteen wordt aangewakkerd.”

Naast opbaren bieden Gretha en Janneke ook de mogelijkheid om er afscheidsceremonies te houden. “Toen ik afgelopen week met de nabestaanden het afscheid van moeder evalueerde, vroeg de dochter mij zelfs of ze nog eens langs mocht komen. Gewoon voor een kopje koffie, even terug naar de warme en liefdevolle plek waar haar moeder was opgebaard en waar het afscheid had plaatsgevonden.” En dat kan dus ook. Voorlopig zijn de dames er elke woensdagochtend. “Iedereen kan binnenlopen en dat kopje koffie staat altijd klaar”, aldus Gretha.

Gretha en Janneke begonnen in 2015 samen hun uitvaartonderneming, GJ Uitvaartverzorging. Ze merkten al vrij snel dat er behoefte was aan de manier waarop zij nabestaanden begeleiden tijdens de moeilijke periode in hun leven. “Onze insteek is verbinding. De verbinding die staat voor de intieme band tussen de overledene en de naasten. Het is een voorrecht om deze pure gevoelens tijdens de dagen rondom het verlies te ervaren, te voelen en te delen”, zegt Gretha. “Daarom doen wij de laatste verzorging ook bijna altijd zelf, vaak met de naasten. Wij merken dat deze eerste verbinding de rouwverwerking ten goede komt”, vult Janneke aan.

De dames zijn blij dat de aula van Peize aan de Oude Velddijk op hun pad kwam. ”Het is een mooie aanvulling op onze huidige activiteiten.” De aula onderging een grondige metamorfose en nu prijkt er op de begraafplaats van Peize een gebouw met uitstraling. “Wilt u eens komen kennismaken of een kijkje nemen in ons afscheidshuis? Neem dan gerust contact op. En, zoals gezegd, zomaar binnenlopen dat kan op de woensdagochtend.”