Goal Elsinga niet voldoende voor overwinning

GOMOS niet voorbij FVC





NORG – GOMOS heeft in november met goed spel de uitwedstrijd in Leeuwarden van de plaatselijk FVC met 2-0 gewonnen. Vandaag loopt het iets anders. FVC hoopt op een schokeffect, want trainer Jan Schulting is deze week ontslagen. Ze hebben de punten nodig.

Na een minitrainingskamp op Ameland hoopt trainer Wim Bakering GOMOS het juiste elan weer toe te brengen. De wedstrijd begint daardoor pas op een ongebruikelijk tijdstip voor de thuisclub. Pas om 14:30 uur is de aftrap. Onder leiding van de goed leidende mevrouw Sjoukje de Jong begint GOMOS ietwat timide. FVC laat in de beginfase zien wat hun bedoelingen zijn vanmiddag. Een foutje van Guido Koolen stelt de spits van FVC in staat te scoren. Gelukkig voor GOMOS staat zijn vizier niet op scherp. In de tiende minuut gaat keeper Melvin Koning onder een hoge corner door. De kopbal die volgt gaat net naast het doel van de thuisclub. Blijkbaar is dit het sein voor GOMOS om de bakens te verzetten. Er komt meer druk naar voren. De aanvallen worden steeds vaker. Dit leidt tot enkele mogelijkheden, die Joris Adams en Robert Elsinga niet tot doelpunten om kunnen zetten. Met Joris Adams is wel de motor van GOMOS genoemd. Onvermoeibaar op het middenveld. Sleuren, diepgaan en andere spelers in staat stellen om te voetballen. Halverwege de eerste helft neemt GOMOS wat gas terug en je ziet FVC terugkomen in de wedstrijd. Met redelijk verzorgd spel ontstaan er toch wel degelijk mogelijkheden voor de club uit Leeuwarden. Ondertussen schiet Ronald Sloots een vrije trap van zo’n twintig meter over het doel. Een mooie aanval van FVC wordt bij de tweede paal ingetikt door de linksbuiten. Blijkbaar heeft hij dit buitenspelpositie gedaan, want de neutrale assistent scheidsrechter geeft het vlagsignaal voor buitenspel. Dat FVC voor de winst wil gaan blijkt, want de spits krijgt door een slippertje van Ronald Sloots de bal, maar schiet naast.

De tweede helft begint voor beide ploegen aanvallend. Eerst moet keeper Koning van GOMOS handelend optreden. In de daarop volgende aanval van Gomos over links zet Jannes Siegers de bal voor. De inzet van Ivo Drenth wordt nog geblokt, maar spits Robert Elsinga schiet doeltreffend raak. FVC wil wat terug doen en dat levert ook ruimte op voor de thuisclub. Het spel gaat op en neer. In de 53e minuut komt FVC gevaarlijk door en het schot wordt terug het veld in gebokst door keeper Koning. De bal wordt door Ramon Klok tot corner verwerkt. Dan neemt GOMOS weer enigszins de touwtjes in handen. De mogelijkheden van linksbuiten Siegers hebben niet de juiste richting. Het spel wordt er naarmate de tweede helft vordert niet echt beter op. Er is wel veel strijd. GOMOS vergeet de genadeklap uit te delen. De kansen komen er wel. Zo geeft Siegers na goed doorzetten in de zestien meter de bal voor. De voorzet wordt net voor de voeten van de instormende Drenth weggeschoten. Aanvoerder Guido Koolen treft met een verkeerd geraakte voorzet nog bijna doel. De keeper van FVC is attent. Een ongeschreven wet is dan ook dat als je zelf niet scoort de tegenpartij dit veelal wel doet. Daar heeft de Friesche Voetbal Club wel de hulp van keeper Koning voor nodig. De keeper loopt onder een hoge corner door en de spits van FVC scoort beheerst met het hoofd de gelijkmaker. Onnodig, maar wel terecht gezien het gehele spelbeeld. In de laatste minuten onderneemt Guido Koolen nog een solo. Hij strandt vlak voor de keeper. De kracht ontbreekt hem om nog een goede afronding te maken.

Aanvoerder Ronald Sloots is reëel na afloop. ‘We hebben de kansen wel gecreëerd, maar niet benut. Daarentegen heeft FVC, voetballend gezien, een goede ploeg.’ Sloots vindt niet dat het trainingsweekend op Ameland debet is aan dit gelijke spel. Hij kan wel leven met het gelijke spel.

Opstelling:

GOMOS: Koning, Meursing, Sloots, Klok, Koolen, Slachter, Drenth (van der Heide), Smit, Elsinga, Adams, Siegers (Baving).

Man van de wedstrijd: Joris Adams