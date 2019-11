Goed bezochte ruiteravond in de Pompstee

RODEN – Met een kleine 200 bezoekers zat de Pompstee gezellig vol. Het hilarische toneelstuk “Plamuren is plamuren” ook bekend als “Tante Bella’s beauty salon” leverde vele lachsalvo’s op. De spelers van de Rij- en menvereniging Mensinghe lieten zich van de goede kant zien. Regisseuse Vroukje Hartlief- Ananias heeft ondanks de hectiek in het stuk de speellijn goed kunnen bewaren. De hotstone massages, bikini wax , neusharen waxen, modderbaden, sauna bezoekjes en zonnebank kuren gaven de nodige taferelen voor en achter de schermen. Hierdoor waren de klanten steeds erg verrast door het toedoen van de beide hoofdrolspelers, Jan Westerhof en Hink Willems. Was Tante Bella nu wel of niet in leven? Dit was de vraag waar uiteindelijk de notaris helderheid over kon geven en de erfenis verdeeld kon worden.