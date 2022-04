Goed nieuws voor liefhebbers van poker!

Hoewel het sinds eind vorig jaar mogelijk is om legaal bij Nederlandse aanbieders online poker te spelen, zoals bijvoorbeeld bij GG Poker waarvan je hier een review vindt zijn er nog niet heel veel aanbieders te vinden en ontbreekt zelfs de grootste naam in de pokerwereld, Pokerstars.

Hetzelfde geldt voor andere grote merken in de (internationale) gok wereld, maar hoe kan het dat deze gokbedrijven zich niet direct bij het opengaan van de Nederlandse markt er net zo vol ingestort hebben als bijvoorbeeld (koning) ToTo en Holland casino?

Reden hiervoor is dat de meeste echt grote aanbieders zoals Flutter, het moederbedrijf van Pokerstars, zichzelf buitenspel gezet hebben en door de KSA een zogenaamde “afkoelingsperiode” gekregen hebben. Deze afkoelingsperiode was een straf van de Kansspelautoriteit voor het feit dat deze aanbieders zich willens en wetens op Nederlandse spelers hebben gericht, terwijl dit expliciet verboden was.

Als speler heb je je hier nooit echt zorgen over moeten maken, want de situatie was vergelijkbaar krom als bijvoorbeeld het Nederlandse gedoogbeleid. De grote namen achter merken zoals PartyPoker, PokerStars en Winamax hebben allemaal een vergunning in Malta, wat ook een EU land is. Daarmee mogen ze legaal in alle landen van de EU hun diensten aanbieden, tenzij een land zogenaamd “gereguleerd” is, wat wil zeggen dat ze hun eigen specifieke wet- en regelgeving met een eigen vergunningen stelsel hebben.

Hoewel Nederland op basis van Europese richtlijnen al sinds 2013 werkte aan de Wet KOA (kansspelen op afstand) werd deze wet keer op keer vertraagd en uitgesteld. En zelfs toen de wet in april 2021 eindelijk werd aangenomen, duurde het invoeren van het bijbehorende vergunningenstelsel alsnog een half jaar extra. Hoewel de KSA duidelijk was dat het niet toegestaan was voor aanbieders om zich specifiek op Nederlandse klanten te richten en er consequenties zouden zitten aan bijvoorbeeld het aanbieden van Nederlandstalige informatie op hun websites of in reclames, was het voor een aantal aanbieders toch te verleidelijk om een graantje van de toen al aanzienlijke Nederlandse gokmarkt mee te pikken.

Ongemerkt reclame maken gaat natuurlijk niet, en ook je website is als miljarden bedrijf natuurlijk snel gevonden – overtreders van de regels van de KSA werden gepakt en uitgesloten van het aanvragen van een vergunning, dit is de zogenaamde afkoelingsperiode.

Hoewel je in de berichtgeving hierover vaak een termijn van 2 jaar en 9 maanden tegenkomt, vertekend dit de realiteit. Aanbieders mogen nu per 1 april een vergunning aanvragen, terwijl de eerste vergunningen dan pas net een half jaar uitgegeven zijn. Je kunt je dus afvragen hoe zwaar deze straf nu precies geweest is en in hoeverre dit opweegt tegen al het geld dat ze wel verdiend hebben door zich op de Nederlandse spelers te richten terwijl dit niet mocht.

Hoewel er op het moment van schrijven dus nog maar een aanbieder van online poker is, zal de keuze binnenkort aanzienlijk toenemen en kun je tegen het eind van dit jaar er op naslaan of het terecht is dat Pokerstars nog steeds de nummer 1 aanbieder van online poker is.