Goed toeven op het lekkerste strand van Noordenveld

EEN – Het heeft even geduurd, maar eindelijk was –ie er dan: de zon! Voor veel mensen reden om een dagje Ronostrand in te lassen. Ook voor de campinggasten een aangename verrassing na een aantal behoorlijk frisse dagen. En dus werd er donderdag volop gebruik gemaakt van de gelegenheid om lekker te zonnen en te zwemmen. Ook op het aangrenzende paviljoen was het uitstekend toeven. Helaas was de zon- en waterpret van korte duur. Vrijdag en in het weekend was het vooral bewolkt. Maar de zomer duurt gelukkig nog even, dus wie weet!