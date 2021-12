Goede opkomst bij bosloop Veenhuizen

VEENHUIZEN – In Veenhuizen werd afgelopen zaterdag voor de tweede keer dit jaar de run2day bosloop gehouden. Sander Keur, voorzitter van ijsbaan de Kweek in Veenhuizen vertelt dat de opkomst ondanks de maatregelen prima was. ‘Normaal lopen er ongeveer 120 mensen mee, inclusief canicrossers. Nu waren dan er 85. Ik denk dat de opkomst zo goed is omdat het een kleinschalig evenement is. Veel mensen die meedoen komen uit de buurt. We houden deze run normaal vier keer per jaar, een keer per seizoen. De route is elk seizoen prachtig. De opbrengst van de run komt ten goede aan de ijsbaan.’