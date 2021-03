Golfclub Holthuizen wil jongeren helpen in coronatijd

RODEN – We zitten met z’n allen ondertussen al meer dan een jaar middenin de coronapandemie. Toen we aan het begin stonden had iedereen gehoopt dat het nu wel voorbij zal zijn, niets is minder waar. Gelukkig wordt die stip aan het einde van de horizon steeds groter nu er steeds meer mensen gevaccineerd worden, maar dat het voor veel mensen geen makkelijke tijd is geweest is een understatement. Ook voor de jongeren is het een unieke tijd, waarin het hele sociale leven op zijn gat ligt, vooral het niks meer mogen zorgt bij veel jongeren voor mentale en psychische problemen. Het wordt steeds duidelijker dat ontspanning en sporten ontzettend belangrijk is voor de welzijn van mensen en zo ook voor jongeren. Golfclub Holthuizen wil door het geven van clinics jongeren kennis laten maken met een sport die onder de huidige omstandigheden heel geschikt.

Stichting Welzijn in Noordenveld gaat in samenwerking met Golfclub Holthuizen clinics geven aan jongeren tussen de 12 en 17 jaar. “Iedere jongere zou golf moeten leren, golf is namelijk een spel wat veel zelfdiscipline vraagt, dit zie je maar weinig bij andere sporten”, zegt Joke Lich van de PR commissie. Golf is een spel zonder scheidsrechter en daarom moet je alles zelf doen en rekening houden met elkaar. De clinics zijn bedoeld om de jeugd weer aan het sporten te krijgen. “Je bent buiten en het is leuk voor de jeugd. Het lopen op de baan moet een bepaald gevoel oproepen.

Er worden drie lessen gegeven: op 26 maart, 2 april en 9 april van 16.00 tot 17.00 uur. In deze drie lessen leert iedereen alle facetten van het spelletje. Het is even afwachten hoeveel aanmeldingen er komen, maar er zit geen maximum aan. “Er kunnen acht kinderen in één groep, maar er kunnen meerdere groepen gemaakt worden”, zegt Wouter Meertens van WiN. Het is verder belangrijk dat je geschikte kleding draagt. Kleding waar je makkelijk in kan bewegen en laat de kledingkeuze afhangen van de weersomstandigheden en zorg voor schoenen met profiel. De kosten voor een lidmaatschap liggen voor jongeren tot 15 jaar op 130 euro en voor 15-17 jaar op 189 euro.

Aanmelden kan tot 28 maart via www.activiteitenladder.nl