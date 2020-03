GOMOS Challenge met Kian Slor houdt Norger voetballers bezig

NORG – Aan vindingrijkheid geen gebrek bij VV GOMOS. Daar werd afgelopen week de zogeheten ‘GOMOS Challenge’ in het leven geroepen. Met behulp van FC Groningen speler Kian Slor, die iedere dag de jeugdspelers van GOMOS uitdaagt tot een leuke challenge.

Het idee is van Jasper Boer, die daarmee het voorbeeld van SV Bedum volgt. Boer legde contact met Kian Slor, die hij nog kent van zijn tijd als begeleider bij de jeugd van FC Groningen. Sindsdien post het Instagramaccount van GOMOS iedere dag een filmpje met Kian Slor in de hoofdrol. Dat begon met het hooghouden van een tennisbal. Hierna konden jeugdleden hun eigen versie van de challenge opsturen. Daar werd massaal gehoor aan gegeven, getuige ook deze foto van drie hooghoudende spelers.

Iedere challenge bestaat uit drie levels, van makkelijk naar moeilijk. Meedoen kan door de filmpjes te bekijken op Instagram en via de DM van het GOMOS-account een filmpje in te sturen. Via app kan dat ook (06-50270884). Op deze manier blijven de jeugdspelers tóch bezig.