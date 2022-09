Gomos en VEV’67 naar volgende bekerronde

LEEK – Gomos sloot zaterdagavond de voorbereiding af met bekerwinst (3-2) op VEV’67. De winst had net zo goed voor VEV’67 kunnen zijn aangezien de spelers vooral in de tweede helft het vizier niet op scherp hadden staan.

De eerste minuten waren voor Gomos dat in de derde minuut op de punt van het strafschopgebied een vrije schop nam. Keeper Bollegraaf stompte de bal prima weg. Direct daarna kreeg de snelle Wouter Speelman van Gomos op rechts de bal die hij voor het doel van Bollegraaf langs speelde. Het eerste doelpunt van Gomos werd terecht afgekeurd door de prima leidende jonge scheidsrechter Van Aartsen. Tim Assman maakte een duwfout na een hoekschop. Langzamerhand kreeg VEV meer balbezit, maar keeper Oosterman van Gomos werd nog niet getest. Na een snelle counter van Gomos werd Speelman voor buitenspel nog teruggefloten. Het eerste wapenfeit van VEV was in de 12e minuut. De rappe Max Wolthuis van VEV kwam over rechts en zette de bal strak voor, maar deze kon door niemand beroerd worden. In de counter onderschepte keeper Bollegraaf net op tijd de bal voor de voeten van Assman. Gomos scoorde de eerste treffer, eigenlijk uit het niets. Jannes Siegers kreeg de bal voor zijn voeten en schoot Gomos met een bekeken schot op voorsprong. Daar genoot de ploeg uit Norg niet lang van, want direct daarna kwam VEV op gelijke hoogte. Na een snelle aanval over links was Marco Soeten er als een duveltje bij en schoot de bal onhoudbaar achter keeper Oosterman. Gomos zakte nu wat in en liet VEV het spel maken. In de 25e minuut leverde dat weer een kans op. Na een prima aanval echter kreeg Soeten de bal nu niet goed op zijn slof. Na wederom een voorzet van Wolthuis werd deze door Gomos tot hoekschop verwerkt. Erwin Cazemier legde de bal op het hoofd van aanvoerder Elderman, die daar wel raad mee wist: 2-1. Bij Gomos ging het allemaal wat moeilijker. VEV legde hen de wil op. Alleen de verre ingooien van aanvoerder Guido Coolen leverden wat gevaar op, maar de lange Wouter van der Galiën en Elderman veroverden de bal weer voor VEV.

Een goeie crossbal van Arjan Veenstra op Wolthuis ging na het schot dat hij plaatste net over het doel van Gomos. VEV startte na de pauze energiek. Mats Wolthuis kwam op rechts door en gaf een voorzet op Tom van Leeuwen. Zijn kopbal verdween in de handen van keeper Oosterman. Veel balbezit van VEV leverde niet veel kansen op. Plots kreeg Jannes Siegers net over de middenlijn de bal. Zijn schot van grote afstand werd licht beroerd door een speler van VEV waardoor keeper Bollegraaf in de verkeerde hoek dook en de bal in het doel verdween. Deze 2-2 kwam weer uit het niets. Raymond Wegter zette scherp voor op Van Leeuwen, maar zijn inzet trof geen doel. Arjan Veenstra kwam oog in oog met keeper Oosterman maar zag de keeper redden. Jorn Udema legde de bal op Van Leeuwen maar zijn inzet kwam in de handen van de keeper. GOMOS liet meer zien door nu meer druk op VEV te zetten. VEV had meer moeite om er voetballend uit te komen. Het wedstrijdbeeld kantelde en GOMOS kreeg de overhand. VEV moest het hebben van counters. Een schot van Veenstra belandde op de paal. Een goede kans voor Van Leeuwen leverde ook geen doelpunt op voor VEV. De foutjes stapelden zich op bij VEV en spits Tim Asman en Drenth kregen nog goede mogelijkheden. Het leek er op dat er geen winnaar zou komen. Tot de laatste minuut werd er niet goed uitverdedigd bij VEV. De bal viel voor de voeten van Jordi van Esch die de 2-3 voor GOMOS binnenschoot. Trainer Pranger was uiteraard niet blij met de uitslag maar wel tevreden over het vertoonde spel. Hij zag dat zijn ploeg klaar is voor de competitie. Trainer Drent zag GOMOS voor het eerst doordringen in de volgende bekerronde. Zijn ploeg had een goede voorbereiding gedraaid en de trainer ziet de eerste competitiewedstrijd met tevredenheid tegemoet.