GOMOS laat de tweede helft haar ware gezicht zien

Norgers zetten goede lijn door

NORG – Een slechte eerste helft werd met een puike tweede helft weggespeeld. Veel slechter als de eerste helft kon ook niet. Slechte passing en veel slordigheden brachten de ploeg van Martin Drent op een 1-2 achterstand met de rust. De tweede helft tapte Gomos uit een ander vaatje en wist het een 4-2 overwinning af te dwingen.

Vanaf de aftrap liet Noordster zien wat hun bedoelingen deze wedstrijd waren. De snelle rechter middenvelder kwam op rechts door en zijn schot/voorzet ging voorlangs bij keeper Koning. In de volgende aanval werd Robert Elsinga in het strafschopgebied aan zijn shirt getrokken, maar de scheidsrechter zag er niets in. De volgende aanval bracht Jannes Siegers de bal bij de eerste paal voor, maar de verdediger van Noordster nam geen risico en schoot de bal hoog weg. GOMOS viel de eerste fase van de wedstrijd veelal via links aan. De afvallende bal, na weer een goede voorzet van links, werd door Ronald Sloots volley over geschoten. Noordster probeerde met uitvallen GOMOS te verrassen. Een corner voor Noordster werd in de 14e minuut slecht weggewerkt door de verdediging van de Norgers. Spits Paans kon vrij inschieten en liet keeper Koning kansloos. De achterstand was van korte duur voor GOMOS, want twee minuten later loopt Robert Elsinga een voorzet van Ivo Drenth bij de eerste paal goed binnen. Na deze doelpunten ontstond er een fase waarin niet zo veel viel te beleven. GOMOS verzandde in slordig spel en onnauwkeurigheid. Dat gaf Noordster kansen om in de omschakeling gevaarlijk te worden. Gelukkig voor de thuisploeg stond de verdediging goed op te letten zodat in die fase de schade beperkt bleef. Toch kwam Noordster wederom op voorsprong. Een schot in de hoek was voor keeper Koning te lastig om klemvast te hebben. In de rebound kreeg spits Meijerhof de bal in de kluts mee en stond zo plotseling voor keeper Koning. Zijn schot in de hoek was voor Koning en Sloots op de lijn te machtig. De achterhoede van Gomos stond bij beide doelpunten niet op scherp, want de spitsen kregen wel heel veel ruimte en tijd om te schieten. Voor de pauze was GOMOS via Sloots nog twee keer dichtbij de gelijkmaker.

Trainer Drent was duidelijk niet tevreden met de prestatie van zijn ploeg. De achterstand lag meer aan zijn eigen ploeg dan aan de tegenstander. De tweede helft begon GOMOS furieus. Met veel druk naar voren en een sneller en beter combinerend Gomos werd Noordster teruggedrongen. Al in de zevende minuut in de tweede helft bracht de opkomende Richard Meursing de bal bij de op de 16 meter vrijstaande Sloots, die de bal met een geplaatst schot langs de keeper van Noordster schoot. De gelijkmaker was op dat moment zeker verdiend. Toch kreeg spits Meijerhof in dezelfde minuut een vrije schietkans. Zijn schot was te slap om keeper Koning te verrassen. GOMOS had de controle in de wedstrijd en dit leidde tot een ware omsingeling van Noordster. Zeker 25 minuten was de thuisclub op de goal van Noordster aan het beuken. Veel corners brachten de verdediging van trainer Wiekens in verlegenheid, maar tot doelpunten kwam het nog niet. Een prima pass achter de verdediging van Noordster door Drenth bracht Guido Koolen alleen voor de keeper. Zijn kopbal belandde op het dak van het doel. Siegers en Sloots kwamen in stelling om de derde treffer te maken, maar telkens werd de bal geblokt. Een te zacht teruggespeelde bal op de keeper van Noordster had Koolen goed ingeschat. Hij pikte de bal op voor de keeper en schoot de bal jammerlijk voorlangs. Balverlies van Sloots en Jan Harm Siegers op het middenveld zorgde ervoor dat Noordster nog gevaarlijk voor het doel van Koning kwam. Gelukkig voor GOMOS was de inzet van de spits te krachteloos. De zeer bedrijvige Elsinga zorgde constant voor dreiging. In deze fase kreeg Gomos wel een aantal corners achter elkaar. Een daarvan werd door de keeper half weggewerkt en opgevangen door Jan Harm Siegers. Zijn geplaatste schot viel – via een verdediger – buiten bereik van de keeper van Noordster. De voorsprong voor GOMOS was daar eindelijk na lang en veel inzet en strijd. De tegenstander van GOMOS was uitgespeeld en kon niet veel meer klaar maken. De ruimtes werden groter en er kwamen daardoor meer kansen voor de thuisploeg. Siegers, Elsinga en Slachter kregen nog grote mogelijkheden. Het slotakkoord was voor Jannes Siegers. Een steekpass van Koolen op Siegers werd door laatstgenoemde in de verre hoek afgerond.

Drent was niet te spreken over de eerste helft, maar was in zijn nopjes voor de inzet en beleving van zijn ploeg in de tweede helft. ‘We hebben de lijn doorgezet’, was zijn conclusie.

Opstelling: Koning; Meursing; Sloots; Krul; Siegers JH; van Esch (Slachter); Drenth; Smid (Pilon); Elsinga; Koolen; Siegers J.