GOMOS opent sportjaar traditioneel met Rommelpottoernooi

RODEN – De Brinkhof stond afgelopen weekend weer in het teken van het jaarlijkse Rommelpottoernooi van VV GOMOS. Tijdens het zaalvoetbaltoernooi worden jongens, meiden, dames en heren bij elkaar in het team gezet, om het zo tegen andere teams op te nemen. Het levert, naast een hoop sportiviteit, vooral een boel gezelligheid op.Bij de jongste jeugd was het Manchester United dat er met de winst vandoor ging. PSV won bij de JO11/JO12, Bayern München bij JO13/MO17 en Nederland won zaterdagmiddag bij de oudste jeugd. Zaterdagavond en zondag was het de beurt aan de seniorenteams, met tussendoor nog een spetterend feest bij Café Zwaneveld. Met 14 teams kon er weer gesproken worden van een ruim deelnemersveld. Uiteindelijk was het Soaboy 2.0 die in de finale met 2-0 wist te winnen van Zonnebrand.