GOMOS prima gastheer voor FC Groningen

NORG – Na eerder al een trainingskamp van enkele dagen in Norg te hebben belegd, doet FC Groningen de vv Gomos voor de tweede keer aan voor een oefenwedstrijd tegen Eindhoven.

Een oefenwedstrijd van een BVO heeft best nogal wat voeten in de aarde. Het vergt een gedegen voorbereiding, waar de commissie ruim anderhalve maand geleden mee aan de slag is gegaan. Als je gastheer bent van een BVO, dan wil je het ook goed voor elkaar hebben, aldus jeugdvoorzitter Hans Strik.

Er komen van allerlei zaken aan de orde. Beveiliging is een item dat goed dient te worden afgesproken. Contact met de politie, Gemeente en FC Groningen zijn hiervoor noodzakelijk. Veiligheid hoort hier ook bij. Parkeergelegenheid dient optimaal te zijn. Verschillende entree gelegenheden om een goede doorstroom te creëren. Het veld dient aan bepaalde zaken te voldoen. Kleedkamers dienen goed voor elkaar te zijn. De kantine dient voorbereid te zijn om een grote schare toeschouwers te bedienen.

In gesprek met de materiaal en veldbeheerder Anne Maris geeft deze aan best trots te zijn op hetgeen er in een paar weken tijd is gerealiseerd. De samenwerking met de Gemeente Noordenveld is uitstekend geweest. FC Groningen wil graag op een goed veld spelen en trainen. De doelgebieden zijn vertrapt na het seizoen en om dit te herstellen vergt tijd. Op verzoek van Maris zijn de herstelwerkzaamheden al kort na de competitie gestart. Het gras mag op een maximale hoogte van 2,4 centimeter gemaaid zijn. Daarnaast wordt het veld om de 2 uur besproeid. De spelers zijn content met het veld en dat is een mooi compliment voor Maris en zijn vrijwilligers.

Om een dergelijk evenement te organiseren heb je veel vrijwilligers nodig. Parkeerwachters, Verkeersregelaars, Kassa verkoop, Kantine medewerkers, Ordediensten, ga zo maar door. Eendracht maakt macht. De jeugdspelers van Gomos JO 8, 9 en 10 lopen mee in de Line-up voor de wedstrijd. De spelers van Jo 11/12 fungeren tijdens de wedstrijd als ballenjongens.

De wedstrijd tussen FC Groningen en Eindhoven speelt zich de eerste helft af op de helft van Eindhoven. De FC zet hoog druk en geeft Eindhoven niet de kans om zich onder de druk weg te spelen. Groningen speelt fris en energiek en laat de bal snel rond gaan. De diepgaande beweging bij met name Warmerdam en aanwinst Schreck zorgen voor gevaar. Charlyson Benschop is beweeglijk en een redelijk aanspeelpunt. Schoten van Schreck, Hankouri en Warmerdam missen de juiste richting. De 3-0 eindstand is al bij rust bereikt. Benschop maakt een hattrick via twee benutte strafschoppen en een kopbal. Hij verlengt een verre ingooi van van Hintum met het hoofd. De strafschoppen worden terecht door de goed leidende, debuterend in het betaalde voetbal, Marco Oosting uit Niekerk gegeven. De tweede helft brengt coach Buijs een bijna geheel ander team binnen de lijnen. Dat komt het frisse spel van de eerste helft niet ten goede. De wedstrijd gaat als een nachtkaars uit. Bij FC Groningen valt het goede spel van Sam Schreck op. Dit lijkt een goede aanwinst te worden.

De organisatie kijkt terug op een geslaagde dag, waar tussen de 1800/1900 toeschouwers de wedstrijd hebben aanschouwd. Waar een gemoedelijke en goed georganiseerde club laat zien tot grote daden te komen.