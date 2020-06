GOMOS TV, GOMOS Bingo en een kunstgrasveld: de club leeft als nooit tevoren!

NORG – Op 1 juni 2020 is het 75 jaar geleden dat VV GOMOS werd opgericht. Komend weekend zou dat groots gevierd worden, met drie dagen aan topvermaak. Juist voor de Norger club die gekenmerkt wordt door gezelligheid is dat een sof. De Krant sprak met GOMOS-voorzitter Albert Drenth, oud eerste speler Albert Flik en ‘clubwatcher’ Jasper Boer.

Flik herinnert zich de feestelijkheden rondom het 50-jarig bestaan nog wel. ‘Het was één groot feest’, zegt hij. Als echte Norger is het niet verwonderlijk dat Flik inmiddels al meer dan 45 jaar betrokken is bij de voetbalvereniging. ‘Door de jaren heen is er aardig wat veranderd. Alleen al de indeling van het sportpark. En die indeling gaat straks natuurlijk weer veranderen, wanneer het kunstgrasveld er komt. Maar vroeger was het veel kleiner, kneuteriger. Dat had wel wat.’

25 jaar geleden was het vanzelfsprekend dat GOMOS kon buigen op veel seniorenteams. ‘In die tijd was het heel simpel. Je kon op voetbal, korfbal en gym. We hebben een tijd lang negen seniorenteams gehad. Destijds was het ook zo dat als je het in het eerste niet redde, je naar het tweede ging. En als je het daar niet redde, ging je in een vriendenteam spelen. Tegenwoordig stopt een speler er eerder mee. Dat is wel een verschil ja.’

Wat GOMOS altijd heeft gehad: een binding met de omringende dorpen. Spelers uit Een, Langelo, Westervelde en Zuidvelde weten Sportpark Schapendrift allemaal te vinden. Voorzitter Drenth weet dat als geen ander. ‘Mijn zoon speelde eerder voor SV Een, maar is later voor GOMOS gaan voetballen. Er is eigenlijk nooit getouwtrek met SV Een geweest over spelers. Die band is uitstekend. Ik kwam zelf als buitenstaander naar GOMOS en heb me er altijd heel welkom gevoeld.’ Drenth kwam al vrij snel in het bestuur terecht en is de laatste jaren voorzitter. ‘We hebben de afgelopen tien jaar eigenlijk alleen maar de wind mee gehad. Het klinkt gek, maar soms denk je: het zou toch wel een keer misgaan? Maar nee, het gaat heel goed. En we mogen ons natuurlijk verheugen op kunstgras.’

Dat kunstgrasveld komt straks pal voor de kantine te liggen. ‘Aantrekkelijk voor de leden, die kunnen vanuit de kantine straks wedstrijden zien’, zegt Drenth. Met het clubgevoel zit het bij GOMOS wel snor, zegt Jasper Boer. ‘Iedereen hoort hier bij elkaar’, zegt hij. ‘Van de jeugd tot aan de senioren. Er is veel gezelligheid en soms wat gemopper, maar dan wel positief gemopper. En je ziet dat iedereen hier wel weer komt, ook spelers die vertrokken zijn.’

De club hoopt verder dat woningbouw op het Oosterveld in Norg voor nieuwe jeugdleden zal zorgen. ‘Vorig jaar hadden we relatief weinig jeugd’, zegt Boer. ‘Zo’n tien jaar geleden zijn we met meisjesvoetbal begonnen. Dat ontstond volgens mij vanuit het schoolvoetbal. Voor de club is dat heel goed geweest. Het dames- en meisjesvoetbal leeft ontzettend.’ Flik beaamt dat: ‘Mijn dochter was één van de eersten die hier aan meisjesvoetbal deed. Vroeger was dat haast ondenkbaar, maar nu is een vereniging zonder meisjesvoetbal ondenkbaar.’

Bingo

Dat het jubileum dit jaar niet gevierd kan worden, is vervelend. ‘Dat juist dit jaar alles moest worden afgelast, ja, dat is wrang’, zegt Drenth. Desondanks zit de club niet bij de pakken neer. ‘Aanstaande zaterdag houden we een GOMOS-bingo’, zegt Boer. ‘Ik heb het idee van Noordster, wat voor het 100-jarig bestaan een quiz organiseerde. Daar haalden ze aardig wat geld mee op. Wij doen nu dus een bingo. Inmiddels hebben we al meer dan 400 kaarten verkocht. We hebben mooie prijzen, zoals een rondvlucht, een minuut gratis winkelen en een jacuzzi. Het leuke is dat hele families zich al aanmelden voor de bingo. Voor de bingo zijn nog kaarten te koop. Dat kan tot en met vrijdag 5 juni.’

Verder is Boer druk bezig met GOMOS TV. ‘Dat begon met challenges voor de jeugd. Na een aantal filmpjes nam de belangstelling hiervoor af. Toen kwam trainer Martin Drent met GOMOS TV, en later kwam daar nog Bij Roy in de Auto bij. De filmpjes worden goed bekeken, wat ook weer die binding met de club aangeeft.’

‘Social media is bij onze club niet meer weg te denken’, zegt Drenth. ‘Het is haast een verplichting naar je leden toe. Wanneer GOMOS uit speelt, zijn er veel mensen die de hele tijd Twitter in de gaten houden voor het scoreverloop. Ook omdat we geen eigen clubkrantje meer hebben, is social media een duidelijke behoefte. We zijn het haast aan onze leden verplicht.’

Door de jaren heen leerde de voorzitter hoe hecht de club is en hoe belangrijk de clubmensen zijn. ‘Als je een club als GOMOS goed wil besturen, moet je luisteren naar de mensen die er al jaren rondlopen. Maar je moet ook geen bestuur hebben met alleen maar clubmensen.’ Flik beaamt dat: ‘In dat opzicht hebben we nu in het bestuur een goede mix. Wat ook heel belangrijk is: minstens één vrouw in het bestuur. Daar zijn we inmiddels wel achter.’

Sinds enkele jaren biedt GOMOS ook zaterdagvoetbal aan. Voor de zondagsvereniging was dat even wennen, al loopt dat goed. ‘De jongens in dat team zijn clubmensen, die we op deze manier tegemoet konden komen’, zegt Drenth. ‘Onze prestatieteams spelen op zondag en dat zal eerst zo blijven, maar ik sluit niet uit dat we op termijn richting weekendvoetbal gaan. Ik denk dat dat onvermijdelijk is.’

Op 1 september verwacht GOMOS het nieuwe kunstgrasveld te kunnen openen. ‘We horen van andere clubs, bijvoorbeeld van VV Roden, dat dat écht een toevoeging is’, zegt Drenth. ‘Het kan onze club weer een nieuwe impuls geven.’

Als de heren gevraagd wordt om hun club even kort te omschrijven, vallen de termen ‘betrokken’, ‘levendig’ en ‘echte dorpsclub’. GOMOS bestaat 75 jaar, het grootse feest laat nog een jaartje op zich wachten.

Wat: VV GOMOS 75 jaar

Wanneer: 1 juni 2020

Info: www.gomos.nl en op Facebook