GOMOS uitgeschakeld in nacompetitie door Bemmel

NORG – GOMOS ging voor de winst om daarmee de kans op promotie hoog te houden. Bemmel bleek na afloop de betere ploeg en won met 0-2. Opvallend was dat de publieke belangstelling ietwat tegenviel.

GOMOS-coryfee Albert Flik zei voorafgaand aan de wedstrijd dat het ongekend voor zijn club GOMOS was. Het was natuurlijk al een fantastische competitie en dit zag hij dan ook wel als een extraatje. Een club als GOMOS met 300 leden, die dit had bereikt, daar kun je alleen maar trots op zijn. Flik ziet zijn club eigenlijk als een stabiele tweedeklasser, maar dan nu op de drempel van een promotie naar de Hoofdklasse staan, dat kun je vooraf niet bedenken. Voorzitter Drenth was natuurlijk ook in zijn nopjes met het toetje. Drenth gaf wel aan dat de club aan de ene kant niet op promotie zat te wachten. Aan de andere kant kun je stellen dat het sportief gezien geweldig mooi voor zijn club zou zijn. Alle vertegenwoordigende teams speelden een prima seizoen en spelen hoofdklasse of hoger. De JO 19 dwong zelfs promotie af naar de vierde divisie. Op alle fronten kon de voorzitter trots zijn op zijn club.

De wedstrijd werd met een sfeeractie gestart. De gele rook uit de potten zorgde voor enig oponthoud bij de start van de wedstrijd. Nadat de rook was weggewaaid kon de wedstrijd starten. GOMOS liet Bemmel komen om in een snelle uitbraak de Gelderse ploeg te verrassen. De openingsfase was voor de Gelderlanders. Tot grote kansen kwam de ploeg echter niet of het was keeper Melvin Koning, die op zijn post stond. De snelle en behendige linkerspits speelde op links Martijn Bosman uit en gaf de bal breed op de andere spits van Bemmel. Aanvoerder Guido Koolen kon met een goede ingreep erger voorkomen. Na zo’n 10 minuten kwam de wedstrijd meer in evenwicht en GOMOS kon gelijke tred met Bemmel houden. Het leverde dan ook goede kansen op. Ivo Drenth leverde een prima voorzet af op spits Tim Assman. De lange spits kon geheel vrijstaand de bal niet genoeg kracht meegeven om de keeper te verschalken. Ricardo Smit stuurde Jannes Siegers goed diep maar zijn schot was krachteloos. Het liet zien dat GOMOS meer vat op het spel van Bemmel kreeg. Bemmel voetbalde gemakkelijker dan GOMOS maar inzet en strijd leverden in dit geval ook resultaat op. Keeper Koning moest bij een schot van Bemmel attent reageren bij de paal. Aan de andere kant was het Ivo Drenth die met een prima schot de vuisten van de keeper van Bemmel testte. De kleine hardwerkende Smit stuurde met een goede pass Jordi van Esch weg. De pass kon net niet door Van Esch worden beroerd om een doelpunt te maken.

Zo kon GOMOS de kansen niet tot doelpunten omzetten. De tweede helft kon GOMOS niet meer dat opbrengen wat de eerste helft nog wel lukte. Een foute inspeelpass van Jeffrey Krul leidde de 0-1 voor Bemmel in. Vanaf dat moment had trainer Drent weinig opties meer dan alles op de aanval te zetten. Bemmel kon doordat de ruimten op het veld groter werden naar hartenlust combineren. Doordat GOMOS achter één op één ging spelen ontstonden er grote kansen voor Bemmel. Het was te danken aan keeper Melvin Koning dat de tussenstand lang op 0-1 bleef hangen. Bemmel kreeg veel kansen oog in oog met Koning maar de goede sluitpost hield GOMOS in de wedstrijd. De tweede helft kon GOMOS niet meer een vuist maken om het Bemmel nog lastig te maken. Kort voor het einde van de wedstrijd viel dan wel de beslissing en viel de tweede goal voor Bemmel. In de laatste minuut zorgde een vrije trap van Smit nog voor gevaar. De bal kwam op het hoofd van Siegers maar de bal vloog aan de verkeerde van de paal langs het doel. Het zat er op voor GOMOS.

Met opgeheven hoofd konden de manschappen van Drent terugkijken op een prima seizoen. Dat was de eerste reactie van de coach na afloop van de wedstrijd. Hij vond wel dat er wellicht iets meer in had gezeten. Hij ging daarbij voorbij aan het feit dat Bemmel de tweede helft de bovenliggende partij was en meer recht had op de overwinning. Drent is trots op wat zijn team dit seizoen heeft laten zien (Foto: GOMOS – Twitter).