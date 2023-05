GOMOS vecht en strijd maar komt tekort tegen NEO

NORG – Vooraf de wedstrijd werd er 1 minuut stilte gehouden naar aanleiding van het overlijden van oud consul en vrijwilliger van GOMOS, Tyme Doedens. NEO, de tegenstander uit Borne, schoot uit de startblokken. Het was voor GOMOS een geluk dat de voorwaartsen van NEO te veel aan het breien waren om keeper Melvin Koning te passeren. Toch was het Tim Assman, die na goed doorjagen van Wouter Speelman, de terugspeelbal goed inschatte maar een teenlengte tekort kwam om de bal voor de keeper weg te snoepen. Met lange ballen kon de lange spits Assman vanuit de verdediging van GOMOS worden bereikt. Hij legde de bal goed klaar voor Jannes Siegers, die een hard schot net naast zag gaan. Het technisch betere NEO combineerde er lustig op los. GOMOS kon hier alleen maar lange ballen tegenover zetten. Dat betekende wel dat er moeilijk aansluiting door het middenveld van GOMOS kon komen. Er lag telkens een gapend gat tussen middenveld/achterhoede en de voorhoede. Assman gaf op rechts de bal mee op de diepgaande Jordi van Esch. Zijn voorzet bij de 1e paal werd door Assman binnen getikt. De keeper was alert en kon de bal met de voeten tot corner verwerken. In de volgende aanval was het NEO die net naast het doel van Koning schoot. Wouter Speelman kreeg op aangeven van Assman de kans op een doelpunt. De keeper van NEO was attent om dit te voorkomen. Het spel van GOMOS was erg onnauwkeurig waardoor er veel balverlies werd geleden. De 2e bal was bijna altijd voor NEO. In de 15e minuut legde de spits van NEO de bal panklaar op de 16 meter lijn. Het droge lage schot in de hoek was onbereikbaar voor keeper Koning. De 0-1 was wel wat het spelbeeld liet zien op dat moment. Mede doordat de linies bij GOMOS te ver uit elkaar opereerden kon NEO via het middenveld gemakkelijk door voetballen. GOMOS kon via Koning de bal in de voorhoede krijgen. Assman won weer eens een kopduel. Siegers legde aan voor een schot maar zag het schot geblokt worden. Van Esch was opnieuw op de rechterflank er vandoor. Zijn lage voorzet belandde bij de mee opgekomen Martijn Bosman. Zijn inzet in de korte hoek was een prooi voor de keeper van NEO. Speelman soleerde van links naar binnen en lag de bal op Siegers. Het schot van aanvoerder Siegers ging rakelings over het doel. In de slotminuut voor pauze was Koning tweemaal succesvol om een doelpunt te voorkomen. In de 2e helft was het NEO die de voorsprong uitbreidde naar 0-2. Roy Slachter, ingevallen voor Baving, ging op het middenveld spelen om zodoende meer druk te krijgen. Aan de andere kant gaf GOMOS daardoor veel ruimte weg. Met veel opportunistisch spel probeerden de manschappen van trainer Drent een ommekeer te forceren. Het leverde uiteindelijk weinig kansen op. NEO maakte in de omschakeling gebruik van de ruimte. Het creëerde wel kansen maar gelukkig voor GOMOS haalden ze niet de definitieve trekker over om de wedstrijd in het slot te gooien. Keeper Koning redde nog een aantal malen anders was de uitslag veel hoger uitgevallen. Siegers liet met een schot in de kruising nog even zien welke kwaliteiten hij bezit. De keeper van NEO pareerde de bal uitstekend en tikte de bal uit de kruising weg. Keeper Koning onderscheidde zich nogmaals. Een penalty in de blessuretijd kon de keeper met een prima redding onschadelijk maken. Toch kon Koning niet voorkomen dat NEO alsnog een 3e treffer scoorde. Al met al een terechte 0-3 nederlaag. Het kwaliteitsverschil was duidelijk.

Geel: Assman; Drenth

Opstelling: Koning; Baving (Slachter); Bosman (de Vries); Meursing; Koolen; Smit (Smilda); Speelman (Timmer); van Esch; Assman; Siegers; Drenth