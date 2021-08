GOMOS verliest van hoofdklasser Buitenpost in oefenduel

NORG – Het eerste elftal van vv GOMOS kwam afgelopen zaterdag in een oefenduel in actie tegen voetbalvereniging Buitenpost. De ploeg uit Buitenpost komt in de competitie uit in de hoofdklasse op zaterdag. In de eerste helft waren beide teams zeer gewaagd aan elkaar, maar in het tweede bedrijf lieten de Buitenposters zich meer zien. Na de 1-0 van Rob Schokker in de zestigste minuut, besliste Folkert van Dongera een kwartier voor tijd de wedstrijd door de 2-0 tegen de touwen te schieten. Daar bleef het echter niet bij. Vlak voor tijd werd er een overtreding op Mike Visser gemaakt in de zestienmeter, waardoor de scheidsrechter niets anders kon dan een penalty te geven. Deze werd door Schokker onberispelijk binnengeschoten. Op 19 augustus om 20:00 uur speelt GOMOS nog een oefenwedstrijd tegen vv Annen en op 22 augustus komt GVAV Rapiditas op bezoek in Norg. Dit duel wordt om 14:00 uur gespeelt.