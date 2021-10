GOMOS wint terecht van Roden sinds 26 januari 2020

NORG/RODEN – Martin Drent, trainer Gomos, hoopt vooraf de wedstrijd dat zijn team het goede gevoel van de laatste wedstrijden meeneemt. Steunpilaar Ronald Sloots heeft laten weten direct te stoppen met voetbal. Dat is een aderlating voor Gomos. Daarentegen is Guido Koolen weer terug van een blessure.

Zijn collega trainer Freddie Strating hoopt dat zijn jonge team door kan gaan met dat wat ze de vorige wedstrijden hebben laten zien. Bij Roden ontbreken Stan Iedema (gevoelige plek), Luuk Jans (lies), Wouter Bousema (operatie enkel) en Rik van Dijk (herstellende van kruisbandoperatie).

Beide trainers zijn voorzichtig in wat de wedstrijd hen hoopt te brengen. Zo voorzichtig de trainers zijn, zo ook is de wedstrijd gezapig. Hoewel het publiek in grote getale aanwezig is, is er nauwelijks een derby sfeer te merken zowel op het veld als bij het publiek.

Het begin van Roden heeft het beste van het spel. Pogingen van Rick Renkema en Hugo Steenbergen leveren niets op. Na een 10 minuten neemt Gomos het heft in handen . De ruimten bij de linies van Roden zijn te groot, waardoor er constant diepgaande middenvelders opduiken in de verdediging van Roden. Roden laat het gebeuren. Robert Elsinga passeert simpelweg Dijks binnendoor en zijn solo eindigt met een schot over het doel van keeper Oosterloo van Roden. Onnodig balverlies van Dijks kort voor de 16 meter levert een geweldige kans op voor de 19 jarige spits Tim Assman. Een puike redding van Oosterloo behoedt Roden voor een achterstand. Drent is uitermate content met de jonge spits. Sterk en balvast. Roden komt via Steenbergen op rechts door en zijn voorzet bereikt de vrijstaande van der Laan, die afdrukt, maar de bal net naast het doel van Melvin Koning ziet verdwijnen. Bij Gomos zit er veel diepgang van Elsinga en Siegers. Roden heeft hier veel moeite mee. Rots in de branding is Michel Wardenier, die menig keer reddend moet optreden. Gomos krijgt een aantal corners die voor veel gevaar zorgen. Een afgeslagen corner wordt door Guido Koolen ingeschoten, maar het is Nick ter Arkel die op de lijn redding brengt. Balverlies van spits Enrico Wardenier op de helft van eigen helft levert voor Gomos in de omschakeling veel gevaar op. Broer Michel Wardenier redt zijn team door kordaat op te treden en zo een grote kans voor Gomos te voorkomen.

Laat Roden dan niets zien. Zeker wel maar het is eigenlijk machteloos voorin. Hugo Steenbergen werkt superhard. Wardenier zoekt naar vorm en Rick Renkema heeft zijn dag ook niet echt. Nick ter Arkel verspeelt te veel vrije ballen waardoor er geen voortzetting plaats kan vinden.

Eenmaal voor de pauze komt Roden via een uitval op rechts door. Ter Arkel zet vanaf de achterlijn voor op Wardenier bij de 1e paal. Zijn inzet wordt geblokt door Roy Slachter. Wardenier is toch 1x vrij gespeeld maar zijn schot is rechtop de handen van Koning. Gomos komt via een lange bal van Richard Meursing, na een geweldige misser van David Jansen, bij spits Assman. De bal wordt door de uitlopende Oosterloo ook gemist en zodoende heeft Assman vrije doorloop naar het lege doel. Met een ultieme sliding pikt Jansen de bal voor de voeten van de jonge spits van Gomos af.

De 2e helft lijkt het er op dat Roden iets meer het spel naar zich toe wil trekken. Ze winnen iets meer duels, die in de 1e helft voornamelijk zijn verloren. Na een goede aanval via links komt de bal op de rand van de 16 meter bij Kevin de Vries. Zijn schot vliegt net naast het doel van Gomos. Slecht uitverdedigen van Oosterloo aan de andere kant van het veld, levert zowaar een kans op voor Elsinga. Zijn lobje gaat over het lege doel. Gomos komt dan in de 50e minuut verdiend op voorsprong. Een voorzet van rechts gaat voorbij het doel van Roden. De voorzet vanaf links komt bij de geheel vrijstaande Koolen. Zijn volley komt bij de attente Elsinga die het laatste tikje aan de bal geeft.

De wedstrijd is nu niet echt van hoogstaand niveau. Daarin is de wil en conditie bij Gomos van doorslaggevende aard.

Na de 1-0 achterstand probeert Roden het wel, maar de voorwaartsen geven niet thuis. Te statisch en weinig creativiteit levert weinig op bij de spitsen van Roden. Met lange ballen probeert met het Gomos lastig te maken, maar de 2e bal is telkens voor Gomos zodat zij weer in de counter kunnen gaan. Door prima ingrepen van Jansen en Wardenier achterin bij Roden, worden deze uitvallen in de kiem gesmoord. Een laatste vrije trap wordt nog voor het doel van Koning gebracht. De kopbal naast is illustratief voor het onmachtige Roden.

Reacties trainers:

Drent: Verdiende overwinning en blijheid heerst alom. Goed in de organisatie en van daaruit goede kansen gecreëerd. We kunnen verdedigend spelen maar ook aanvallend. Dat is het mooie van deze ploeg.

Strating: Ontstemd over de matige inbreng van zijn voorwaartsen. 1e helft te veel ruimte tussen de linies. 2e helft beter.

Toeschouwers: 750

Opstelling Gomos:

Koning; Meursing; Krul (Bolt); Slachter; van Esch; Smit; Rozenveld; Koolen(v/d Heide); Assman (Drenth/Oosterman); Elsinga; Siegers.

Roden: Oosterloo; Jansen; de Vries; ter Arkel; v.d Laan (Draisma); Wardenier E; Renkema; Steenbergen( Been); Smit (de Rink); Dijks (v.d Graaf); Wardenier M.

Gele Kaarten:

Gomos: Krul; van Esch; Siegers

Roden: Wardenier M; Jansen; de Vries