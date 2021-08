GOMOS wint van VV Annen in oefenduel met twee gezichten

ANNEN – GOMOS uit Norg heeft zijn tweede wedstrijd in de oefencampagne gewonnen van tweedeklasser VV Annen. De wedstrijd werd in de eerste helft beslist. Tijdens de rust stonden de Norgers al met 5-1 voor. Vooral in de omschakeling bleek GOMOS vlug en vaardig. Na de rust kreeg VV Annen meer de overhand. Er stond dan ook een heel ander GOMOS binnen de lijnen. Trainer Martin Drenth paste maar liefst negen wissels toe. Annen won de tweede helft 3-1, waardoor de eindstand op 4-6 kwam. Twee wedstrijden in één.

Voor beide teams was dit het tweede duel in de uitgebreide oefen- en bekercampagne voordat eind september de competitie begint. GOMOS verloor haar eerste duel in en tegen hoofdklasser Buitenpost. Ook in deze wedstrijd zette trainer Drenth in de tweede helft zijn jonkies in. Maar liefst acht spelers zijn afgelopen zomer overgekomen van de onder-19. VV Annen won haar eerste duel met maar liefst 7-0 van vierdeklasser Smilde. Trainer Jouke-Jan Meertens is meer dan tevreden over zijn eerste weken bij VV Annen: ‘Een jonge en gretige groep spelers. Een prachtige accommodatie. Ja, mooi.’ GOMOS-trainer Martin Drenth wilde eigenlijk drie augustus al beginnen met de trainingen, maar door de geplande feestweek in Norg werd dat een week verlaat. Drenth: ‘Maar toen ging de feestweek helaas niet door, toen zij wij maar zeven augustus begonnen. Ik start met mijn basiselftal en in de rust gooi ik het helemaal om.’

De Annenaren begonnen gretig en fel aan het duel, zoals trainer Meertens al voorspelde. Meertens staat bekend om zijn avontuurlijke speelstijl. Een op een achterin met opkomende backs, een voetballend middenveld en beweeglijke spitsen. Althans zo staat het op papier. Met mandekking ben je tegen eersteklasser GOMOS dan ook kwetsbaar, dat bleek al in de vierde minuut. Na balverlies van Annen, schakelde GOMOS direct om en brak spits Jannes Siegers uit die degelijk de 0-1 in schoot. Na de tweede aftrap in vijf minuten voerde GOMOS de druk op. Annen had moeite om de bal in de ploeg te houden, vooral wanneer de mannen uit Norg constant op de bal blijven jagen. Op het middenveld miste Annen vooral voetballend vermogen om de bal bij zich te houden en een goede pass af te leveren. Het hoge spel van de gasten resulteerde al snel in de 0-2. Siegers was wederom trefzeker. Toch werd Annen af en toe gevaarlijk met de lange bal. De gretig- en gedrevenheid van de gastheren valt hen te prijzen en is een verdienste van de ambitieuze trainer. Deze gretigheid resulteerde in de 22ste minuut in een ‘frommelpenalty’. Onnodig en knullig. Maar een handsbal blijft een handsbal. Edwin Rozenveld schiet behendig in. 0-3. GOMOS bleef gevaarlijk, vooral door het vele sjouwwerk van Rozenveld. Vanuit deze linksbuiten ontstond veel gevaar. Een aantal kansen kwamen ook voort vanuit een aantal fouten van keeper Daan Boer. Hij wisselde geniale momenten af met pertinente missers. Bij een van die missers greep hij bij een corner mis. Waardoor Rozenveld de 0-4 in kon schieten. Spits Wouter Tilman van VV Annen werd nauwelijks gevonden. Ook de vleugelspelers Nijborg en Veltink hadden moeite het spel breed te houden. Het doorzettingsvermogen van Annen werd vlak voor rust beloond met de 1-4. Meertens hield vast aan zijn eigen systeem in plaats van zich aan te passen aan de tegenstander. Daarom bleef Annen kwetsbaar achterin. Spits Siegers tekende voor de 1-5 op slag van rust en complementeerde zijn hattrick.

Zoals beloofd werd het na rust een heel andere wedstrijd. Maar liefst negen wissels paste Martin Drenth toe. Terwijl Meertens het deed met drie wissels. Aan de zijde van GOMOS werden er vooral spelers ingebracht die vorig jaar nog in de onder-19 speelden. Annen begon beter te spelen en voelde aan alles dat er een andere tegenstander stond. Gijs Meester hield meer en meer de bal vast en de passes kwamen beter aan. Vooral de wissels aan de zijde van Annen deden het goed. Sven Boersma en Tijmen van Rooijen werden af en toen gevaarlijk, maar het ontbrak hen schietkracht. Wat de bedoeling van trainer Drenth precies was met inbrengen van de vele wissels werd niet echt duidelijk. Vanaf de bank van GOMOS bleef het vooral stil. Ook in de tweede helft bleef Anne gretig en fel. Maar door een persoonlijke fout kwam Annen toch op achterstand in de tweede helft. Jorden Wegdam scoorde de 1-6 in de 57ste minuut. Het betere spel van Annen werd even later beloond in een doelpunt van spits Tilman. 2-6. Het middenveld van Annen behield steeds meer balbezit maar vond geen aansluiting bij de hardwerkende voorhoede van de gastheren. In de 65ste minuut maakten Sven Boersma, na een goede actie van Meester, een mooie goal in een poging om het gat te dichten, 4-6. Tevens de eindstand van een vermakelijk duel. GOMOS was in de tweede helft een totaal ander elftal. Het was jammer dat de middenvelders uit Norg de beide spitsen, Tim Assman en Teun Timmer niet wisten te vinden. Een duo dat in hun jeugdjaren succesvol is gebleken. Vooral spits Assman bleek een stabiel aanspeelpunt in de punt van de aanval. Een spits die bij de tegenstander niet zou misstaan om wat rust aan de bal te creëren. GOMOS kan zich opmaken voor een interessant seizoen. Aan de snelheid en de beweeglijkheid te zien, kan het in de subtop van de eerste klasse meedraaien. Als trainer Martin Drenth er ook een team van weet te smeden. In Norg is het idee opgevat om drie kwalitatief goede elftallen te maken. In plaats van een team in de onder-23 competitie uit te laten komen. VV Annen blijkt een fris en fruitig elftal dat leuk en attractief voetbal speelt. Als zij de bal beter vast kunnen houden en de rust kunnen bewaren aan de bal, kan het hoge ogen gaan gooien in de tweede klasse.