GO!Noordenveld bezoekt De Krant

RODEN – Twaalf weken achtereen gaat een groep nieuwkomers op pad om de gemeente Noordenveld goed te leren kennen. Zo werd in dit verband ook een bezoek gebracht aan de burelen van De Krant. Belal Islim en Abdul Karim Hasanato kregen uitleg over het maken van een krant. Zo werd kennis gemaakt met de redactie, werd er over de advertentieverkoop gesproken, kwam de opmaak van krantenpagina’s aanbod en vertelden medewerkers over de vele andere mogelijkheden die De Krant ook kan uitvoeren, zoals het maken van allerlei verschillende drukwerken, het ontwikkelen van websites en het maken van een film over een bedrijf.

GO!Noordenveld kent Tessa Steghuis van Welzijn in Noordenveld als begeleider. ‘In die twaalf weken leggen we veel bezoekjes af. Elke week laten we nieuwkomers iets van de gemeente Noordenveld zien. Dat is goed voor de ontmoeting en integratie in onze samenleving,’ laat zij weten.

Belal Islim woont nu 2 jaar in Roden. In Syrië was hij onder andere journalist, websitemanager en docent over sociale media aan de universiteit. ‘Ik was hier voor het eerst, vond het een nuttige rondleiding en heb kennis gemaakt met allemaal aardige mensen. Zelf lees ik De Krant via facebook en internet.’

Wekelijks worden er op De Krant drie huis aan huis bladen gemaakt. De Krant, De Streekkrant en De Krant van Tynaarloo. Samen goed voor 90.000 exemplaren.

Abdul Karim Hasanato woont al wat langer in Roden, zo’n 4 jaar. ‘Ik vond het interessant om dit allemaal te zien. Ik heb zelf een ICT achtergrond. Het zou voor ons mooi zijn om een wat langere stage te lopen bij een bedrijf, misschien wel hier bij De Krant. Voor het vinden van werk is werkervaring opdoen voor ons heel belangrijk.’