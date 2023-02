Goud, goud en nog eens goud voor Acro Academy Noord

MARUM – Zondag deden de teams van Acro Academy Noord Nederland mee aan de Valentijnscup (acrogym) die werd gehouden in Sporthal de Boekhorst in Oosterwolde. De teams van Acro Academy Noord Nederland komen uit op het hoogste niveau, de A-lijn. In de categorie junioren 2 was er tweemaal goud voor het damestrio Amilyah Daal, Inge Speerstra en Mare Hogehuis. Goud voor het damespaar Carola van Dijk en Gemma van der Werff (WSBF). Tweemaal goud voor het mixpair Merel Veenstra en Luc Rombouts. In de categorie junioren 1 was er goud voor het damestrio Zoë Venema, Ilse van Gelderen en Ruth Roorda. Tweemaal goud voor het damespaar Dieuwke Boomsma en Kuna Vlasma (SV Donkerbroek). Tweemaal zilver voor het damespaar Ilse van Dam en Aiden Peens. In de categorie jeugd was er zilver voor damestrio Julia Kok, Sjoukje Spijkerman en Leyan Hieuw-Kin-Koen. Tweemaal goud voor mixpair Lizz Stoker en Ties Oosterhof. Bij de jongste categorie, de pupillen, was er goud voor het damespaar Indy Bandringa en Rebecca Groote. Zilver voor het damestrio Lauren Bokma, Lynn Boonstra en Anne Bente Bakker. Voor de vereniging met de hoogste gemiddelde dagscore was er een mooie valentijnscup te winnen. Acro Academy Noord Nederland mocht deze bokaal in ontvangst nemen (Foto: Mare Blaam)