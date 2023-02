Gouden eremedaille voor Anneke Poelsma                            

RODEN – Op 29 januari is in de RK kerk van Roden het 25 jarig jubileum gevierd van Schola Gregoriana Roden. Dit kerkkoor zingt gregoriaanse gezangen en ook andere kerkliederen en staat onder leiding van de zeer inspirerende dirigent Hans Eijsink. Gregoriaanse muziek is de muziek die eigen is aan de Romeinse liturgie in de Katholieke kerk en wordt sinds de 9e eeuw gebruikt. Het wordt eenstemmig gezongen zonder begeleiding van orgel. Tijdens deze viering is aan de oprichtster van het koor, Anneke Poelsma, door pastor Erich de eremedaille in goud met oorkonde en draaginsigne van de Gregorius Vereniging feestelijk uitgereikt. Anneke krijgt deze onderscheiding vanwege haar meer dan 40 jarige bijdrage aan de zang in de parochie. Ter afsluiting is met alle aanwezigen in de sociale ruimte koffie en thee gedronken en genoten van de door het koor aangeboden speciaal gemaakte petitfours gebakjes.