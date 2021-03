Gouden tijden

HAULERWIJK- Terras, zon, mensen, gezelligheid, koud pilsje erbij, kent u het nog? Al een tijdje geleden of niet dan? In Haulerwijk besloten ze de herinneringen maar even op te halen. En dus zetten de mannen van de Koperen Pomp dinsdag het terras buiten. Aan klandizie geen gebrek. Het terras zat, net als de kroeg, bomvol. Veel brachten de gasten niet in het laatje, het ging namelijk om etalagepoppen. Een ludieke actie van uitbaters Ron en Jan. Ze vinden hoog tijd dat de tent weer open mag. Het bleef dit keer alleen bij een bakkie koffie en thee voor passanten die de grap goed konden waarderen.