Graffitikunstenaars in de dop bij de Summertour van WiN

RODEN – Gekleed in een overal met verfvlekken, staand achter een schildersezel en met spuitbussen in de aanslag gingen zo’n twintig kinderen afgelopen week als echte kunstenaars aan de slag. Op het pleintje achter K38 kregen zij een workshop graffiti van Tim Bergboer van ‘Je Leukste Graffiti’. Cultuurcoach Jisca van Son organiseerde de workshop in het kader van de Summertour van WiN. ‘Kinderen waren helemaal vrij om te maken wat zij wilden,’ vertelt zij. Bergboer legde eerste uit welke technieken ze konden gebruiken om bijvoorbeeld licht te gebruiken of schaduwen te maken. Daarna was het tijd om een schetsontwerp te maken, voordat de deelnemers daadwerkelijk met spuitbussen op het hardboard in de weer gingen. ‘Veel kinderen kozen ervoor om hun naam te spuiten,’ geeft Van Son aan. ‘Maar ze konden ook kiezen voor een woord of een afbeelding. Zo was er bijvoorbeeld iemand die het woord ‘Dream’ maakte.’ Daarna konden zij kleurtjes en vormen, zoals hartjes, aan het kunstwerk toevoegen.

Wie de prestaties van de jonge graffitikunstenaars in de dop wil bewonderen, kan de hele maand augustus terecht bij kunstencentrum K38. Vanaf 7 augustus is daar niet alleen de TSR-expositie ‘Vooruitblik’ te zien, maar ook de graffitikunstwerken die tijdens de workshop zijn gemaakt. ‘Heel de maand kunnen de deelnemers, hun ouders, broertjes, zusjes, opa’s en oma’s en andere geïnteresseerden naar K38 om de werken te bekijken,’ zegt Van Son. ‘Heel veel kinderen kenden K38 nog niet, dus dit is een mooie manier om kennis te maken. Als ze geïnteresseerd zijn gaan we misschien wel vaker.’