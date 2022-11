Graffity op fietspaden moet zorgen voor betere zichtbaarheid fietsers

RODEN – Fietsers die niet goed zichtbaar zijn in het donker zijn een gevaar voor zichzelf en voor anderen. Daarom is onlangs de campagne Licht aan en gaan! in de provincie Drenthe gestart. In Noordenveld is dat initiatief ook opgepikt, zo werd wethouder Robert Meijer dinsdag ‘betrapt’ op het spuiten van graffity op een fietspad in Roden. ‘We hebben al op tientallen fietspaden in Noordenveld de tekst ‘Zet je licht aan’ op het fietspad gespoten. De tekst is lichtreflecterend en dus goed te zien. In Roden hebben we gekozen voor het fietspad langs het Oosteinde, omdat dat een verzamelpunt is van jongeren die naar de stad toe fietsen. Goed zichtbaar zijn is in deze tijd helemaal belangrijk, ook nu we weer een verschuiving naar de wintertijd hebben.’

Naast veiligheid is er nog een goede reden om goed werkende verlichting te hebben op de fiets: een boete kost al snel 60 euro, en wie denkt dat één niet werkend licht de helft kost, heeft het mis. Ook het ontbreken van reflectoren is niet gratis, daarvoor kunnen fietsers een print van 40 euro verwachten.