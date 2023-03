Gratis compost op landelijke compostdag

‘Emmers, zakken en karren vol’

NOORDENVELD- Zaterdag 25 maart was het landelijke compostdag. Op 3 verschillende locaties in de gemeente Noordenveld konden inwoners gratis compost afhalen. Met deze actie wil de gemeente de inwoners bedanken voor het goed gescheiden aanbieden van groente-, fruit- en tuinafval. De inwoners kregen afgelopen zaterdag de door hun aangeleverde GFT weer terug in de vorm van compost.

Dit is een echt kringloopproduct wat CO2 vasthoudt in de bodem. Het gebruik hiervan heeft een positief effect op het tegengaan van de opwarming van de aarde. Daarnaast zorgt het voor de groei van bloemen en planten en een goede waterhuishouding. De gemeente had dit jaar extra compost opgeslagen om iedereen goed te kunnen voorzien. De inwoners schepten erop los om zoveel mogelijk in de aanhanger mee naar huis te kunnen nemen. Tot 15:00 uur reden volgeladen aanhangers het industrieterrein aan de Ekkelkamp in Roden af. Daarnaast werd er aan de Aanleg 4 in Peize en De Eenerstraat 69 in Norg ook gretig aftrek genomen. De gratis compostactie was enkel zaterdag 25 maart van 8:00 uur tot 15:00 uur.