Gratis isolatie voor Drenten met minimum inkomen

Inwoners van Drenthe met een inkomen rond het sociaal minimum kunnen vanaf nu subsidie aanvragen voor spouwmuur- of bodemisolatie. De subsidie is bedoeld voor huiseigenaren, met een koopwoning, met een jaarlijks inkomen van maximaal € 23.233,- bij een woning met één eigenaar en maximaal € 32.592,- bij meerdere eigenaren.

Het subsidiebedrag van maximaal € 2.500,- wordt niet aan de huiseigenaar uitbetaald, maar wordt direct betaald aan het bedrijf dat de isolatiemaatregelen uitvoert. In de meeste gevallen kan met dit bedrag de volledige kosten van het isoleren worden gedekt. Hoe fijn is dat!

De subsidieregeling is opgesteld door de provincie Drenthe en er is één miljoen euro beschikbaar gesteld door Regio Deal Zuid en Oost-Drenthe. Woningbezitters uit de gemeente Hardenberg kunnen ook een aanvraag indienen. Door de hoge energierekening en slechte isolatie van huizen van veel Drentse inwoners met een laag inkomen is deze regeling in het leven geroepen.

Benieuwd of u in aanmerking komt? Wacht niet langer, er zijn al handenvol aanvragen ontvangen. Het complete stappenplan staat op de website. Na aanmelding komt er een isolatie-adviseur langs om de geschikte isolatievorm te bepalen en de aanvraag samen met de woningeigenaar in te dienen. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via de website www.isolatieloket.nl/2500-subsidie-drenthe