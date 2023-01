Gratis lessen van Muziekvereniging Noordenveld

RODEN – Muziekvereniging Noordenveld heeft afgelopen periode niet stil gezeten, achter de schermen is de vereniging waar veel vrijwilligers actief zijn, druk bezig geweest om verschillende projecten op te zetten. Want met alleen maar melden in oktober dat je gratis lessen verzorgt als muziekvereniging daar red je het niet mee. Het was een puzzel om alle lessen voor elkaar te krijgen maar het is gelukt. Op verschillende dagen in de week gaan in de maanden januari en februari een 4 tal projecten van start voor kinderen. En voor ieder kind dat wordt aangemeld zal dit de eerste 2 maanden gratis zijn, dit zijn 8 lessen.

De vereniging wil meer kinderen kennis laten maken met muziek en dans. En ieder kind de kans geven om mee te doen in de maatschappij. De muziekvereniging vindt het belangrijk dat kinderen in aanraking komen met het bespelen van een instrument en dansen op muziek. Het is ontzettend leuk om te doen en kinderen beleven veel plezier aan het spelen op een instrument of dansen met vlaggen en linten. Dansen met vlaggen is een opkomende sport, waar kinderen erg enthousiast over zijn. De sport is voor jongens en meisjes in verschillende leeftijdscategorieën. Nieuw bij de vereniging is de Mini Guard, voor kinderen van groep 2, 3 en 4. Op muziek wordt er gedanst en gesprongen met vlaggen en leuke linten. De lessen worden gegeven vanaf donderdagmiddag 19 januari. Daarnaast biedt de vereniging de Kids Guard aan, voor de groepen 5 tot en met 8 dansen met vlaggen en andere attributen op moderne muziek. De lessen beginnen vanaf maandag 16 januari.

De algemene muzikale vorming lessen worden ook vanaf donderdag 19 januari gegeven en zijn voor kinderen vanaf groep 3 tot en met 6. Kinderen worden spelenderwijs op een ontdekkingsreis meegenomen langs verschillende instrumenten. Er is aandacht voor ritme, maat, muziek, voor fluit voor trompet, saxofoon, drummen, en nog veel meer, ook hier is plezier het toverwoord. De lessen worden in 2 groepen gegeven, groep 3 en 4 en de groepen 5 en 6. Kinderen vanaf groep 6 tot en met 8 kunnen specifiek les krijgen op een instrument in groepsverband dit zal zijn vanaf vrijdag 20 januari. Ook hier ga je op ontdekkingsreis, maar met echt een keuze voor het instrument, je zou dan kunnen denken aan het spelen op een dwarsfluit, saxofoon, hoorn, slagwerkinstrument. Met veel enthousiasme biedt de muziekvereniging het muziek en dans project aan. Voor aanmelden kun je mailen naar info@mvnoordenveld.nl of bel naar Jacqueline Hagenauw 06-22259694.