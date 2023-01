Gratis regenton voor alle scholen in Noordenveld

RODEN – Afgelopen maandag overhandigde wethouder Kirsten Ipema de allereerste regenton uit aan groep 8 van De Hoeksteen in Roden. Jens uit groep 8 van De Hoeksteen kwam met het idee om alle scholen een regenton te geven. Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om alle 20 scholen zowel basis- en middelbaaronderwijs in de gemeente Noordenveld dit jaar een regenton te schenken. Kirsten Ipema: ‘Met het aanbieden van een regenton aan de scholen worden kinderen zich bewust van het belang van het afkoppelen van regenwater.’ Inwoners hebben in 2023 een korting van 50,00 euro op een regenton naar keuze. Om ook inwoners te stimuleren het regenwater af te koppelen ontvangen alle huishoudens van de gemeente Noordenveld een korting op een regenton. De kortingsbon kan uitgeknipt worden uit de gemeentepagina in De Krant of zelf uitgeprint worden via de website www.noordenveld.nl/regenton of www.duurzaamnoordenveld.nu.