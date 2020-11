Gratis van je snoeiafval af in Noordenveld

NOORDENVELD – Komende zaterdag is hét moment om je tuin te fatsoeneren. Je kunt je takken en snoeiafval namelijk gratis wegbrengen op drie verschillende locaties in de gemeente.

Inwoners van de gemeente Noordenveld kunnen op zaterdag 21 november 2020 gratis hun snoeiafval wegbrengen. Onder snoeiafval wordt takken en plantenresten verstaan. Spoorbielzen, hout van schuttingen, vlechtschermen, stobben of ander afval dat uit de tuin komt hoort er niet bij.

Op de gratis brengdag kun je op 1 van de 3 locaties van 8.00 tot 15.00 uur uw snoeiafval wegbrengen.Peize: gemeentelijke werkplaats, De Aanleg 4, Norg: op het terrein van de voormalige gemeentelijke werkplaats, Eenerstraat 6 Roden: op een aangewezen plek aan de Ekkelkamp Op deze 3 locaties kun je alleen snoeiafval brengen en niet voor ander afval. De afvalpas meenemen is handig, want anders kom je er niet in.