Gretha de Leeuw blij verrast

NORG – Gretha de Leeuw keek tijdens haar vrijwilligerswerkzaamheden voor senioren in de Magarethahoeve afgelopen dinsdagmiddag vreemd op toen tijdens de activiteit opeens Wietze de Wind en enkele familieleden het gebouw binnenstapten. Wietze de Wind kwam met een goed verhaal. ‘Norg kent een aantal bijzondere mensen en één daarvan ben jij,’ gaf hij Gretha mee. ‘Vanaf 1973 en dat is dus nu inmiddels 50 jaar lang, heb jij altijd voor het Koningin Wilhelmina Fonds gelopen. Je liep met de collectebus in je eigen buurt en haalde zo geld op om onderzoek naar kanker te financieren. Als vertegenwoordiger van het KWF mag ik je hierbij een beeldje overhandigen voor al die jaren van belangeloze inzet.’ De waardering werd alom geprezen en er waren bloemen van de familie en de deelnemers. Op de foto Gretha te midden van familie en man Piet en de overhandiging van het beeldje door Wietze de Wind.