Grieg Pianoduo speelt quatremains in Norger kerk

NORG – Zondag 5 februari brengt Het Grieg Pianoduo om 15:00 een vierhandig programma in de Margarethakerk te Norg met de pianisten Elles van der Heiden en Siebert Nix. Het duo werd na hun opleiding aan het Conservatorium in Groningen (1986) snel bekend in de wereld van de kamermuziek met dynamisch en temperamentvol vierhandig pianospel op één vleugel. Het programma in Norg bestaat uit werken van Grieg, Liszt, Brahms, Debussy, Satie en Gershwin. De entree is 17,50 euro inclusief kopje koffie of thee. Kaarten zijn verkrijgbaar bij DA Drogist Norg (contant) en Boekhandel Daan Nijman te Roden. Reserveren kan via info@cultureleraadnorg.nl. Zie voor meer informatie de site www.cultureleraadnorg.nl